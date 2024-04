Prinzessin Anne verlangte diese OP von Schwiegersohn Mike!

Mike Tindall (45) und seine Frau Zara (42) heirateten Ende Juli 2011. Kurz vorher wurde er noch von seiner Schwiegermutter Prinzessin Anne (73), der Schwester von König Charles (75), um einen Gefallen gebeten: Er solle sich doch bitte seine Nase korrigieren lassen! Laut Hello Magazin habe sich der ehemalige Rugby-Star in seiner Laufbahn mindestens achtmal die Nase gebrochen. Der Bitte kam er jedoch nicht entgegen. Damals steckte Mike noch mitten in seiner Rugby-Karriere – und mit der Operation hätte er seinen ganzen Trainingsplan auf den Kopf gestellt.

In einem Gespräch mit "Radio Times" im November 2011 stellte er jedoch klar, dass es eine lockere und scherzhafte Bemerkung von der Blaublüterin war: "Es war keine große Sache und sieh dir meine Nase an – kannst du es ihr verübeln?" Inzwischen hat sich der dreifache Familienvater jedoch aus dem Sport zurückgezogen. Nach ganzen 17 Jahren beendete er seine Karriere im Jahr 2014. Und wer hätte es gedacht? Ein paar Jahre später ließ er seine Nase dann doch noch korrigieren, kurz vor der Hochzeit von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). Ob er das gemacht hat, um seiner Schwiegermutter besser zu gefallen?

Die Prinzessin und ihr Schwiegersohn hatten jedoch schon immer ein gutes Verhältnis. Als Mike im Jahr 2022 in der britischen Version des Dschungelcamps war, erzählte er seinen Campmitbewohnern eine Geschichte von dem 30. Geburtstag seiner Frau Zara. Es war eine 70er-Jahre Mottoparty und seine Verkleidung war sehr eng. Deshalb kam er auf eine Idee: Mitten im Tanz mit Prinzessin Anne zerriss er auf einmal seine Klamotten! Was er dabei aber nicht bedachte: Auf seiner Boxershorts stand "Knabber an meinen Nüssen." Die Schwester von König Charles schaute ihn an und betonte scherzhaft, dass sie das nicht wolle. Er meinte daraufhin "Ja, ich gehe", und verschwand.

Getty Images Mike und Zara Tindall in der St. Pauls Kathedrale, Juni 2016

Getty Images Mike mit Zara Tindall, 2021

Was haltet ihr davon, dass Prinzessin Anne wollte, dass sich Mike die Nase korrigieren lässt?



