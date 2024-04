Wer ist Amotti? Das sind die Infos zum "Physical:100"-Sieger

Der Sieger der zweiten Staffel der Erfolgsserie "Physical:100" steht nach neun spannenden Folgen fest: Es ist Kim Hae Jong aka Amotti (31). Dafür musste er sich in der südkoreanischen Realityshow gegen 99 Mitstreiter in extremen körperlichen und mental fordernden Challenges behaupten. Die Fortsetzung der Show, die in Anlehnung an die fiktive Serie Squid Game produziert wurde, gibt es seit März 2024 bei Netflix zu streamen. Doch wer ist eigentlich dieser Amotti und was war sein Rezept zum Sieg? Promiflash hat die Fakten für euch.

Amotti wurde unter dem bürgerlichen Namen Kim Jae Hong 1992 in Südkorea geboren und lebt dort in der Hauptstadt Seoul. Er ist ein weltweit bekannter Bodybuilder und CrossFit-Athlet. Das Gym, in dem er regelmäßig trainiert, nennt sich Sweat on Seoul und sei für ihn laut The Direct wie ein zweites Zuhause. Von dort aus versorgt er unter dem Instagram-Namen amottivation seine circa 300.000 Follower mit Storys und Schnappschüssen seiner Work-outs. Mehr von seinem Training und Alltag findet man auf seinem YouTube-Kanal. Hier lädt der 1,83 Meter große Sportler Fitness- und Motivationsvideos, aber auch ausführliche Vlogs von seinen Reisen hoch. Amotti ist durch seinen sportlichen Erfolg nämlich auf Wettkämpfen in der ganzen Welt unterwegs. Doch auch wenn der Hottie sein Leben sehr offen im Internet teilt – alles gibt er nicht preis. Obwohl das wahrscheinlich vor allem seine weiblichen Fans brennend interessieren dürfte, finden sich auf seinem Instagram-Profil keine Hinweise auf eine eventuelle Beziehung des "Physical:100"-Siegers.

"Physical:100" ist nicht die erste Show, die in Anlehnung an die 2021 erschienene Serie "Squid Game" produziert wurde. In Deutschland ging Amazon Prime in diesem Jahr mit The 50 an den Start. Der Unterschied: Hier waren die Kandidaten ausschließlich Realitystars aus dem deutschen TV. Mit den Challenges der südkoreanischen Show hätten ein paar von ihnen aber wohl Schwierigkeiten gehabt. Die Teilnehmerliste von "Physical:100" ist zwar auch sehr divers, eines haben sie aber alle gemeinsam: Sie sind sportlich und topfit, was auch nötig ist, um sich den extremen und schweißtreibenden Aufgaben zu stellen. Kein Wunder, dass es sich bei dem diesjährigen Gewinner um den 31-jährigen erfolgreichen CrossFit-Athleten Amotti handelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / amottivation Amotti im Gym Sweat On Seoul

Anzeige Anzeige

Instagram / amottivation Amotti "Physical:100"-Gewinner 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Kanntet ihr den "Physical:100"-Sieger Amotti schon? Ja, denn ich habe die Show gesehen. Nein, habe noch nie von ihm gehört. Noch nicht, aber jetzt bin ich neugierig geworden! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de