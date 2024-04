"Der Hammer": Victoria Swarovski überzeugt bei "Let's Dance"

Was ein Look! Dieses Mal scheint Victoria Swarovski (30) ziemlich zu überzeugen – zumindest modisch! In der heutigen Folge von Let's Dance zog Victoria alle Augen auf sich. Zusammen mit ihrem Kollegen Daniel Hartwich (45) schritt sie die Treppe hinunter, leitete einen weiteren Tanzabend ein und begrüßte das Publikum. Am heutigen Abend trug sie ein Kleid mit weißen Punkten, welches ihre schlanke Figur betonte. Dazu kombinierte sie nudefarbene Schuhe mit hohen Absätzen und weißen Ohrringen. Ihr langen, blonden Haare trug sie offen und lockig. Auf Instagram teilt die Österreicherin nun Fotos des bodenlangen Kleides.

Vor allem den Zuschauern schien das Kleid eindeutig zu gefallen. Im Netz überhäuften die Fans sie mit Komplimenten zu ihrem Outfit. "Victoria, das Kleid ist der Hammer. Du siehst fantastisch aus", schrieb ein Follower. Doch dabei blieb es nicht: "Das schönste Kleid, was ich bis jetzt gesehen habe", schrieb eine Nutzerin, während eine andere fragte, wo sie das Kleid erwerben könnte. Doch ein Nutzer schien auf X anderer Meinung zu sein und verglich das Kleid mit dem Bild von Filzfußstickern.

Schon in den vergangenen Wochen hatte die Moderatorin eher weniger überzeugen können. Einen Abend schockte sie mit einer neuen Frisur. Passend zum Motto des Abends hatte sie sich überlegt eine dunkelhaarige Perücke mit Pony zu tragen. Diese kam bei den Fans alles andere als gut an. "Kann jemand der Victoria die Perücke vom Kopf ziehen?", schrieb ein User auf X. Ein paar Tage später postete Victoria einen Schnappschuss. "Auf Wiedersehen, dunkles Haar – es war lustig für unsere 90er-Nacht, aber ich werde immer eine Blondine bleiben", teilte sie auf Instagram.

