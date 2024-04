"Prominent getrennt": Hat Tim noch Gefühle für Melina Hoch?

Melina Hoch und Tim Kühnel kämpfen momentan bei Prominent getrennt um den Jackpot von 100.000 Euro. Die Influencer sind kein Paar mehr und das Wiedersehen in der Realityshow war nicht gerade freudig. Promiflash hat deshalb bei dem Love Island-Gewinner nachgefragt, wie er zu seiner Verflossenen steht. "Natürlich waren zu dem Zeitpunkt des Einzugs noch Gefühle da. Schließlich war die finale Trennung erst drei bis vier Monate her. Trotzdem war das Allerwichtigste für mich, die Vergangenheit aufzuarbeiten und als Team in der Sendung zu funktionieren", erklärt der gebürtige Stuttgarter.

Tim sei deshalb mit gemischten Gefühlen in die Show gestartet: "Auf der einen Seite war ich froh, sie noch einmal zu sehen und persönlich über die Geschehnisse zu sprechen. Auf der anderen Seite hatte ich Respekt davor, weil ich nicht wusste, wie sie auf mich reagieren würde." Die erste Begegnung in der Show schätzt der Kampf der Realitystars-Teilnehmer als "neutral" ein. Die Ex-Lover sind dadurch mit einer soliden Basis in die Show gestartet. Melina wirkte in der Show weniger begeistert, den Personal Trainer wiederzusehen. "Ich weiß tatsächlich nicht, wie es gefühlsmäßig jetzt wird in der nächsten Zeit", gab sie zu.

Bis zur Ausstrahlung der Show hatten Melina und Tim ihren Fans vorgegaukelt, sich wenige Monate nach ihrem gemeinsamen "Love Island"-Gewinn 2020 getrennt zu haben. Allerdings plauderte der 27-Jährige in der letzten Folge aus, dass sie in Wirklichkeit bis August 2023 ein Paar waren. Diese Info erklärt auch, warum die beiden vergangenen Sommer häufig zusammen gesehen wurden. Doch warum ging die Beziehung in die Brüche? Im Gespräch mit Gina Beckmann verriet die Kölnerin, dass sie sich von Tim getrennt habe, weil er sie betrogen haben soll.

RTL Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Prominent getrennt"

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel Juni

