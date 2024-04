"Prominent getrennt": Stören Tim Melinas Ex-Flirts im Haus?

In der diesjährigen Staffel von Prominent getrennt treffen nicht nur feste Ex-Paare aufeinander. Unter den Kandidaten befinden sich auch zahlreiche Ex-Flirts und Affären. Die Love Island-Bekanntheit Melina Hoch trifft es gleich besonders hart. Neben ihrem ehemaligen Freund Tim Kühnel warten auf die Cheerleaderin in der Villa der Verflossenen auch noch Max Bornmann und Tommy Pedroni – zwei ehemalige Romanzen. Doch wie geht Tim mit dieser angespannten Situation um? Gegenüber Promiflash findet er ehrliche Worte. "Es ist komisch zu wissen, dass Melina neben mir auch mit zwei anderen Männern aus der Villa etwas hatte", gesteht er. Doch davon wolle sich der Student nicht abbringen lassen. "Mir war relativ schnell klar, dass die beiden für sie kein Thema mehr sind und es auch für sie wichtig ist, dass wir als Team agieren und den Fokus auf uns setzen", betont Tim im Interview.

Auch in der aktuellen Folge der Show äußert sich Tim offen zu dem Thema. Mit seinem Mitstreiter Lukas Baltruschat (29) analysiert er die Situation in der Villa. "Ich kann mir gut vorstellen, dass Max bei Melina eine Attacke machen wird", vermutet der 27-Jährige. Von seinem TV-Kollegen wird er daraufhin gefragt: "Aber wärst du cool damit?" Der Kampf der Realitystars-Teilnehmer zeigt sich erst mal gelassen. Für ihn sei das Wichtigste, dass seine Ex-Freundin glücklich ist. Trotzdem gesteht er sich ein: "Natürlich wäre es komisch, aber ich bin nicht in der Position, in der ich sagen könnte: 'Hey, was machst du da.'"

Ob seine Sorgen bezüglich einer aufflammenden Romanze zwischen Melina und Max wohl berechtigt sind? Gegenüber seinem Kumpel Tommy bekundet der Make Love, Fake Love-Kandidat jedenfalls großes Interesse an der "Love Island"-Schönheit. "Sie sieht schon echt gut aus", schwärmt Max in der aktuellen Folge. Auch im Interview findet der Ex-Freund von Luisa Früh ehrliche Worte: Melina sei die erste Frau seit Langem, bei der er es bereut, dass daraus nichts geworden ist.

