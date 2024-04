Schlangenmuster: Kim Kardashian bringt die 2000er zurück

Kim Kardashian (43) ist nicht nur aus dem US-amerikanischen Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Die Unternehmerin hat sich auch mit ihrer Klamottenmarke Skims einen echten Namen gemacht! Pünktlich zum bevorstehenden Sommer präsentiert die Medienpersönlichkeit nun ihre neue Bikini-Kollektion. Dafür veröffentlicht das Model heiße Fotos von sich auf Instagram. Mit ihrer neuen Bademode taucht sie scheinbar in die Vergangenheit ein. Denn neben roten und schwarzen Farben setzt die Ex-Frau von Kanye West (46) vor allem auf Schlangenprints. In einer Pressemitteilung, die People vorliegt, verrät ihr Starfotograf Nick Knight die Idee hinter der Kollektion: "Die Kampagne soll an den klassischen Stil aus den 2000er-Jahren erinnern", macht der Künstler deutlich.

Neben den Studio-Fotos teilt die Influencerin auch zahlreichen Bikini-Pics aus dem Urlaub. Derzeit verbringt die vierfache Mutter zusammen mit ihrer Familie Zeit in der Karibik. Offenbar finden auch ihre Schwestern Gefallen an der neuen Bademode-Kollektion. Denn auch Khloé Kardashian (39) zeigt sich auf Instagram mehrfach im Reptilienprint. Auf einem Schnappschuss posiert sie in einem gemusterten Badeanzug neben ihrer Schwester Kim am Strand. In den Kommentaren schwärmt die Good-American-Gründerin: "Meine Skims-Schwester!"

Einige Fans erinnert die neue Kollektion stark an Kims eigenenModestil zu Beginn der 2000er-Jahre. Zu dieser Zeit arbeitete die Reality-TV-Bekanntheit noch als persönliche Assistentin für Paris Hilton (43). Schnell wurden die It-Girls neben Kolleginnen auch zu Freundinnen. Mit zueinander passenden Outfits in auffälligen Farben und Mustern sorgte das Duo immer wieder für echte Hingucker. Auch heute noch dient ihr damaliger Modestil vielen Fans als Inspiration.

Instagram / kimkardashian Khloé und Kim Kardashian im Urlaub

Getty Images Paris Hilton und Kim Kardashian in Beverly Hills, 2006

