Yasin Mohamed in Frauen-WG: Ist Sex bereits vorprogrammiert?

Für das Sozialexperiment "La Familia – House of Reality" hat Yasin Mohamed (32) zusammen mit vier attraktiven Ladys eine WG in München gegründet. Seitdem halten sich hartnäckige Spekulationen darüber, mit welcher Dame der TV-Casanova als Erstes liebäugeln wird. Im exklusiven Interview mit Promiflash stellt der ehemalige "Ex on the Beach-Kandidat nun aber klar, dass er keine sexuellen Absichten verfolge. "Ich bin nicht hierhergekommen, um Frauen zu klären. Wie sagt man noch mal: 'Never f*ck the Company'", ist er sich sicher und betont: "Mit Celina spaße ich rum. Aber hier wird nichts passieren."

In der neuen Realityshow filmen sich die Mitbewohner auf Schritt und Tritt bei ihrem gemeinsamen Leben in der edlen Architektenvilla – und gewähren dabei ziemlich private Einblicke in ihren Tagesablauf und ihr wildes Partyleben. Neben dem 32-Jährigen ziehen auch die Love Island-Gewinnerin Melina Hoch, die zwei Influencerinnen Celina Weisner und Fabia Bengs sowie die Newcomerin Sara Arslan in die Münchner WG ein.

Yasin ist bereits ein alter Hase, wenn es um Reality-TV geht. Im Sommer 2021 hatte er an Temptation Island teilgenommen, um seiner damaligen Freundin Alicia Costa Pinheiro seine Treue zu beweisen. Nach ihrer Teilnahme auf der Insel der Versuchung ging ihre Beziehung allerdings in die Brüche. Danach kam er mit Paulina Ljubas (27) zusammen – doch auch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeiten bestimmt. Seither gilt der einstige Basketballer offiziell als Single.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed und Melina Hoch im Mai 2024

RTL Yasin Mohamed, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

