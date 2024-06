Nur Kunst? Bianca Censori soll ohne Kanye andere Person sein

Bianca Censori (29) sorgte in der vergangenen Zeit mit ihren gewagten Looks häufiger mal für Aufsehen. Erst vor wenigen Tagen zeigte sich die gebürtige Australierin in einem weit ausgeschnittenen Badeanzug, der freie Sicht auf Teile ihres Pos und ihrer Brüste gewährte. Böse Zungen behaupteten schon des Öfteren, Kanye West (46) manipuliere seine Frau und sei der Grund für ihre extravaganten Outfits. Freunde des Models meinen nun: Bianca sei ohne ihren Ehemann eine ganz andere Person. Weiter behaupten sie, die Architektin sei eine "dramatische Kunstinstallation" ihres Partners, die ihre knappe Kleidung ablegt, sobald sie nicht mehr als Kanyes "Muse" arbeite, wie Page Six berichtet.

Könnten Biancas Freunde mit ihrer Einschätzung recht haben? Abwegig wäre das jedenfalls nicht! Denn erst vergangene Woche wurde die 29-Jährige gemeinsam mit ihren Eltern in einem Restaurant gesichtet und wirkte total verändert. Der Grund dafür? Ihr auffällig legeres Outfit. Von Kanye fehlte bei dem Familientreffen nämlich jegliche Spur. Ganz zur Beruhigung von Biancas Freunden. "Wenn man sich die ganzen Schlagzeilen anschaut, könnte man glauben, dass sie den Verstand verloren hat, also war es gut, sie mit ihrer Familie zu sehen und die Person zu sehen, an die wir uns erinnern. Die Kleidung war wieder normal, nichts deutete darauf hin, dass ihre bisherige Zeit mit Kanye einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat", erzählt die Quelle weiter.

Was Bianca selbst wohl von der ganzen Sache hält? Dem Model ist in letzter Zeit wahrscheinlich eher eine ganz andere Sache sauer aufgestoßen. Kanye verkündete nämlich bereits Ende April via Social Media, er habe sein eigenes Pornofilmstudio gegründet und das wohl sehr zum Unmut seiner Frau, wie ein Insider gegenüber In Touch wissen will: "Er stolziert mit ihr herum und zieht sie an, als wäre sie ein Pornostar! Jetzt weiß sie auch, warum. Bianca hatte sich darauf eingelassen, weil sie gehofft hatte, er würde sie zum Star machen. Aber das ist für sie wirklich zu viel."

Getty Images Bianca Censori, Frau von Kanye West

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

Glaubt ihr auch, dass Bianca durch Kanye nur eine Kunstfigur verkörpert?



