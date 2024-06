Erkannt? Sie gewann 2010 die Show "Germany's Next Topmodel"

Knapp 14 Jahre ist es her, dass diese Beauty zur Siegerin von Germany's Next Topmodel gekürt wurde. Das Model teilt eine Reihe von Bildern auf Instagram, die es in einem schicken rosafarbenen Top und einer lässigen Jeans zeigen. "Sommerglanz", kommentiert die Österreicherin ihre Schnappschüsse. Die Fans sind vom Anblick der ehemaligen GNTM-Gewinnerin begeistert und schwärmen unter ihrem Post. Einer von ihnen schreibt: "Wunderschön!" Auch bekannte Gesichter sind in der Kommentarspalte zu finden, wie Caro Daur (29), die zwei Herz-Emojis kommentiert. Simone Kowalski (26), ihre Kollegin und Siegerin aus dem Jahr 2019, beschreibt das Bild der Beauty mit: "Hot!" Na erkannt? Das ist die GNTM-Siegerin von 2010: Alisar Ailabouni!

In der fünften Staffel hatte die Jury Alisar (35) immer wieder eins vorgeworfen, nämlich ihre Schüchternheit, die ihr bei den Kunden oft zum Verhängnis geworden war. Nach ihrem Sieg hatte die gebürtige Syrerin den Vertrag mit Günther Klums (78) Modelagentur nach kurzer Zeit wegen Streitigkeiten beendet. Doch knapp vier Jahre später arbeitete Alisar wieder für die Familie Klum: Heidi (51) buchte sie für eine ihrer amerikanischen Shows als Model.

Nach ihrem Sieg gehört sie heute zu den Teilnehmerinnen der vergangenen Staffeln, die sich international einen Namen machen konnten. So lief sie 2011 bereits auf der Fashion Week in London und wurde im Jahr darauf von 17 verschiedenen Modemarken für die New York Fashion Week gebucht. Mittlerweile wohnt sie in ihrer Wahlheimat New York und lebt dort ihren Traum. Der ehemalige GNTM-Juror Peyman Amin sah in Alisar schon immer Potenzial, wie er im Interview mit Promiflash erklärte: "Das sind Models, die auch in großen Metropolen wie New York, Paris oder Mailand auf dem Laufsteg zu sehen waren."

Getty Images Heidi Klum und Alisar Ailabouni 2010

Frazer Harrison / Staff / Getty Images Alisar Ailabouni bei der Berliner Fashion Week

