Chris Pratts Töchter haben noch keinen seiner Filme gesehen!

Dass Chris Pratt (44) in dem kürzlich erschienenen Animationsfilm "The Garfield Movie" dem gefräßigen Kult-Kater seine Stimme verleiht, könnte zu einem besonderen familiären Ereignis führen. Bei der Premiere des Films gesteht er nämlich, dass seine Töchter noch nie einen seiner Filme gesehen haben! Das soll sich mit diesem Streifen aber ändern. "Besonders ein Film wie 'Garfield' ist wirklich für alle Altersgruppen geeignet und meine Töchter sind beide noch sehr jung", verrät der Schauspieler im Gespräch mit People.

Mit ihrem zarten Alter sind Eloise Christina (2) und die ein Jahr ältere Lyla Maria wohl auch wirklich noch etwas zu klein für Filme wie Guardians of the Galaxy oder Jurassic World. Allerdings ist es auch nicht der erste Kinderfilm, in dem Chris als Synchronsprecher mitwirkt. So war er beispielsweise schon in "The Super Mario Bros. Movie" und in "The Lego Movie" zu hören. Diese hat er bis jetzt allerdings nur seinem ältesten Sprössling gezeigt: "Mein Sohn ist elf, also er hat schon viele Sachen gesehen, in denen ich mitgespielt habe", berichtet der 44-Jährige.

Sein Sohn Jack (11) stammt aus Chris' erster Ehe mit Schauspielerin Anna Faris (47). Die beiden Mädels hingegen sind die gemeinsamen Kinder mit seiner aktuellen Ehefrau Katherine Schwarzenegger (34). Mit der Tochter von Superstar Arnold Schwarzenegger (76) ist Chris seit 2018 verheiratet. Wie verliebt der "Passenger"-Darsteller auch sechs Jahre später noch in die Autorin ist, zeigt er regelmäßig auf Social Media. So teilte er auch zu ihrem Hochzeitstag im vergangenen Jahr ein süßes Selfie der beiden auf Instagram und schrieb dazu: "Alles Liebe zum Hochzeitstag! Die erste Nacht, die Mama und Papa seit drei Jahren auswärts verbringen. Zurück an dem Ort, an dem wir uns das Jawort gegeben haben! Ich liebe dich, Schatz!"

Getty Images Schauspieler Chris Pratt bei der "Garfield"-Premiere

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

