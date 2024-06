Fernbeziehung: Wie oft sehen sich Dennis Gries und Katja?

Dennis Gries und Katja Geretschuchin sind total happy – trotz großer Distanz! Wie der einstige Bachelor bei der Bertelsmann-Party im Interview mit Promiflash erzählt, läuft es bei ihm und seiner Auserwählten aktuell super: "Bisher gab es, glaube ich, in den letzten Wochen keinen einzigen Tag, an dem wir uns mal nicht gesehen haben. Tatsächlich klappt es aktuell sehr, sehr gut. Wir sind ein Herz und eine Seele." Auch wenn sie mehrere Hundert Kilometer voneinander entfernt wohnen, verbringen die zwei momentan wegen Events und Co. sehr viel Zeit zusammen. "Weil wir wirklich durchs ganze Land reisen, kreuz und quer. Wir sind manchmal wirklich 24/7 aufeinander", erklärt der Start-up-Gründer.

In der Düsseldorferin scheint der 30-Jährige wirklich die große Liebe gefunden zu haben. Eine Verbindung zu Katja habe er auch in der Kuppelsendung direkt gespürt. "Ich hatte ja eigentlich ab der ersten Sekunde diese positive Energie, die sie verbreitet, wenn sie irgendwo den Raum betritt", verriet Dennis zuvor gegenüber Promiflash. Katja sieht das anscheinend ähnlich. Sie schätzt vor allem seine offene, ehrliche und hilfsbereite Art. Bei dem Allgäuer könne sie zudem ganz sie selbst sein und sich fallen lassen: "Man muss sich da irgendwie keine Gedanken machen, irgendwas falsch zu machen."

Mittlerweile können der Fitnesskaufmann und seine Freundin ihre Liebe ganz offen zeigen – das war nach dem "Der Bachelor"-Dreh noch anders. Mehrere Wochen musste das Paar sich verstecken. Es habe schon "genervt", dass sie ganz normale Dinge – wie einkaufen gehen – nicht zu zweit machen konnten. Doch das Versteckspiel habe auch eine gute Seite gehabt. "Das Schöne ist, wir haben uns jetzt noch intensiver kennengelernt und [...] auch einfach mal ein paar andere emotionale Seiten vom anderen sehen dürfen. Das hat uns dann letztendlich eine noch stärkere Verbindung gegeben", verriet Dennis zuvor gegenüber Promiflash.

Instagram / dennis.gries Dennis Gries und Katja Geretschuchin im März 2024

RTL Dennis Gries und Katja bei "Die Bachelors"

Hättet ihr gedacht, dass sich die beiden trotz der Distanz so oft sehen? Nee, das sind ja auch mehrere Hundert Kilometer, die sie trennen! Ja, sie zeigen sich ja auch oft zusammen im Netz. Ergebnis anzeigen



