Messerattacke: Kim Virginias Stiefvater hatte großes Glück

Kim Virginia Hartung (29) musste vergangene Woche erfahren, dass ihr Stiefvater – der Politiker Heinrich Koch – auf der Straße mit einem Messer angegriffen wurde. Verletzt wurde er im Bauch- und Kopfbereich. In einem Instagram-Q&A erkundigt sich ein Fan jetzt nach dem Befinden ihres Vaters und der Realitystar macht ganz deutlich, wie knapp die Situation war: "Die Verletzungen haben zum Glück haarscharf lebenswichtige Organe verfehlt." Heinrich gehe es mittlerweile besser. Doch auch an Kim geht der Vorfall offenbar nicht spurlos vorbei. Es falle ihr schwer, aktuell normal weiterzumachen: "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass mir das leicht fällt."

Nach dem Vorfall fühle Kim sich auf den Straßen momentan nicht wirklich sicher. "Nach dem Raubüberfall in Miami, den generellen Geschehnissen in Mannheim und der Messerattacke auf meinen Vater fühle ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so sicher und bin etwas traumatisiert, würde ich sagen", erklärt sie ihre Gemütslage. Sie rede aber viel mit ihren Freunden und versuche, alles mithilfe einer Therapie zu verarbeiten. Auch habe die 29-Jährige für ihre Sicherheit gesorgt: "Ich habe jetzt auch einen Bodyguard, den ich überall mit hinnehme, und versuche vor allem, auf meine mentale Gesundheit achtzugeben."

Über Kims Familie ist in der Öffentlichkeit eigentlich nur wenig bekannt. Ihre Eltern zeigt sie ungern, denn eigentlich will sie die beiden aus dem Rampenlicht heraushalten. Doch nach dem Übergriff auf ihren Stiefvater machte die Influencerin ihre Verbindung zu ihm selbst öffentlich, denn sie sei sicher, dass es sowieso rauskomme. "Mein Stiefvater ist die einzige Vaterfigur in meinem Leben und er wurde jetzt mit einem Messer angegriffen", erzählte sie ihrer Community unter Tränen. Zu dem Zeitpunkt wusste Kim noch nicht, wie es dem Politiker geht. Ihre Follower zeigten sich verständnisvoll und sendeten ihr viel Kraft.

