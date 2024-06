Hilary Duff macht entspannten Spaziergang mit drei Kids

Hilary Duff (36) durfte Anfang Mai ihr viertes Kind auf der Welt begrüßen: Töchterchen Townes Meadow Bair. Nun macht die Schauspielerin gemeinsam mit ihren drei Töchtern Banks, Mae und der neugeborenen Townes einen kleinen Ausflug in einen Joghurt-Laden. Auf den Fotos, die Mail Online vorliegen, strahlt die frischgebackene Mama über beide Ohren, während sie mit ihrem Nachwuchs durch die Straßen schlendert. Für den Ausflug entscheidet sie sich für einen lässigen Look: Sie trägt eine lockere Jeans und einen beigefarbenen Pullover sowie eine Sonnenbrille und einen Pferdeschwanz. Ihre älteren Töchter sind in zwei identische weiße Sommerkleider gekleidet. Townes schnallt sich der ehemalige Disney-Star bei dem Spaziergang in einer Tragetasche vor den Bauch – von ihr lugen nur die Haare hervor.

Die Geburt des kleinen Schatzes verkündete die "Cinderella Story"-Darstellerin mit einigen Fotos auf Instagram. Dazu schrieb Hilary: "Ich habe monatelang davon geträumt, dich in meinen Armen zu halten, und die vergangenen fünf Tage, an denen ich dich kennenlernen, anstarren und riechen durfte, waren einfach nur magische Momente." Zudem macht sie ihrem neuesten Familienmitglied noch eine Liebeserklärung: "Wir alle lieben dich, als wärst du schon die ganze Zeit hier gewesen, Schönheit!"

Mit ihrem dritten gemeinsamen Kind scheint die Familienplanung von Hilary und ihrem Mann Matthew Koma abgeschlossen zu sein. Mitte März teilte der Musiker nämlich einige Eindrücke zu seiner Vasektomie auf der Foto-Plattform. "Es ist wirklich gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall besser als ein Besuch beim Zahnarzt", scherzte er kurz nach dem Eingriff und ergänzte: "Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen oder getrunken. Nach dem Schlafmittel verstehe ich den Anreiz. [...] Ich habe so gut geschlafen wie seit Jahren nicht mehr!"

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Matthew Koma und ihren Kids

