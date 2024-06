So läuft Max' Karriere nach "Germany's Next Topmodel"-Exit!

Max Uhrmacher gehörte zu den Teilnehmern der diesjährigen Germany's Next Topmodel-Staffel – sein Traum platzte jedoch bereits in der siebten Folge der Castingshow. Doch wie läuft es mit der Modelkarriere nach seinem Exit? Das verrät er jetzt in einem exklusiven Interview mit Promiflash beim Lascana Summer Event! Er habe, nachdem die Staffel abgedreht worden war, einige Jobs gehabt. "Dann habe ich jetzt in den letzten Wochen viele Magazin Editorials gemacht und nach dem Finale darf ich ja auch aus der Agentur raus und mir eine richtige Modelagentur suchen und dann steht da auf jeden Fall definitiv einiges an", erklärt Max. Aber noch besser: Er wird ein Teil der Pariser Fashion Week sein!

Die ist auch der Grund, warum der 20-Jährige nicht beim GNTM-Finale am 13. Juni anwesend sein wird, wie er gegenüber Promiflash gesteht. "Ich bin tatsächlich in Paris auf der Fashion Week, weil ich zu den richtigen Jobs gehe und nicht zu einer Show. [...] Die Castings fangen am 12. an. Deshalb bin ich dann in Paris und werde dann auch auf der Paris Fashion Week laufen", erzählt Max. Er werde aber versuchen, mit den Finalisten mitzufiebern.

Und bei welchen der noch übrig gebliebenen Kandidaten sieht Max die größten Gewinnchancen? Bei den Männern hat er zumindest einen klaren Liebling! "Ich sehe am meisten Linus vorne", macht er gegenüber Promiflash deutlich. Wer von den Frauen sich den Sieg krallen könnte, weiß er aber noch nicht so genau. "Ich kann mich noch nicht zwischen Lea und Fabienne entscheiden, aber die beiden sind auf jeden Fall meine Favoriten. Eine von beiden wird sich den Titel holen", offenbart er.

Instagram / maxuhrmacher Max Uhrmacher, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat

ProSieben / Michael de Boer Linus Weber, GNTM-Kandidat 2024

