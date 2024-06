Zwillinge im Anmarsch: Alex und Patricija Ionel ziehen um!

Alexandru (29) und Patricija Ionel (29) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein. Die beiden Let's Dance-Profis erwarten gemeinsamen Nachwuchs – und das gleich im Doppelpack. Nachdem das Paar im Januar 2022 bereits Söhnchen Noelis auf der Welt begrüßen durfte, wird da allmählich der Platz in ihrer Stadtwohnung rar. Deswegen verschlägt es die kleine Familie nun auch in ein Haus in der Vorstadt. "Es war einfach ein Traum, so eine Kochinsel zu haben", verkünden Patricija und Alex freudestrahlend im Interview mit RTL, das sie direkt aus ihrem neuen Zuhause führen.

Wie genau die Raumaufteilung sein wird, scheint bislang noch nicht ganz klar zu sein. Zumindest, wenn es um den anstehenden Familienzuwachs geht. "Wie machen wir das, Schatz, mit den Zwillingen? Du hast einen Plan, ne?", fragt der 29-Jährige seine Liebste inmitten des aktuellen Umzugsstresses. Doch trotz aller ungeklärten Fragen wirken Alex und Patricija schon vor dem offiziellen Umzug vollkommen glücklich – wohl auch, weil der Ortswechsel ein weiteres, ganz besonderes Kapitel in ihrem gemeinsamen Leben markiert. Bereits in drei Tagen wollen sie ihr Häuschen am Rande von Hamburg ihren neuen Rückzugsort nennen. Es bleibt also abzuwarten, ob sie ihren Fans bis dahin noch weitere Einblicke in ihr ganz privates Glück zu dritt – und schon bald zu fünft – geben werden.

Bereits bei der Verkündung ihres anstehenden Nachwuchses zeigten sich die beiden Profitänzer voller Vorfreude. Die frohe Botschaft teilten sie ihrer Community damals in einem zuckersüßen Post auf Instagram mit. "Wir können es kaum erwarten, euch mitzuteilen, dass unsere Familie wächst!", schrieben die beiden in einem Beitrag und fügten dem hinzu: "Es ist für uns ein unglaublich aufregender Moment, den wir endlich mit euch teilen dürfen und wollen."

Instagram / bellatricija Alexandru und Patricija Ionel mit ihrem Sohn

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel, "Let's Dance"-Stars

