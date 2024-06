Sarah Ferguson versucht, Familienfehde der Royals zu beenden

Wird Sarah Ferguson (64) die britische Königsfamilie wieder zusammenführen können? Seit Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) dem Königshaus vor etwa vier Jahren den Rücken gekehrt haben, liegen sie mit Prinz William (41) und König Charles III. (75) im Clinch. Bisher schien eine Schlichtung des Streits erfolglos, doch davon möchte sich Sarah nicht entmutigen lassen. Wie ein Royal-Experte gegenüber Mirror verrät, habe die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) versucht, aktiv in den Konflikt einzugreifen und die Wogen zu glätten.

Bei dem Schlichtungsversuch konnte die Autorin auf die Unterstützung ihrer Töchter Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (34) zählen, wie der Insider gegenüber dem Newsportal ausplaudert: "Sie haben versucht, die Situation zu beruhigen und Harry davon zu überzeugen, dass er seine Meinung gesagt hat und die Dinge nicht weiter anheizen muss." Doch wie es scheint, liefen die Bemühungen der drei Royal-Ladys bisher ins Leere. Der Experte hat eine Vermutung, woran das liegen könnte: "Harry hat wahrscheinlich nie viel Aufmerksamkeit geschenkt bekommen und seine Fehde mit der königlichen Familie ist nun ein wichtiger Teil seiner Persönlichkeit geworden."

Nachdem Harry und Meghan im Jahr 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgetreten und in die USA gezogen waren, spitzte sich der Konflikt immer weiter zu. Zunächst erschien eine Netflix-Doku, in der das Paar dem Palast schwere Vorwürfe entgegenbrachte. Der Höhepunkt der Fehde war dann spätestens nach der Veröffentlichung von Harrys Memoiren "Spare" erreicht, in der er noch weiter gegen seine Familie schoss.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie im August 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Event der Invictus Games in Düsseldorf

