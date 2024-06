Denkt Brad Pitt, Angelina ist an Haltung seiner Kids schuld?

Brad Pitt (60) muss aktuell ziemlich harten Tobak vertragen: Zu dem Rosenkrieg, den er seit vielen Jahren mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (49) führt, haben sich nun auch noch seine Kinder gegen ihn gestellt – Tochter Shiloh (18) möchte den Nachnamen ihres Vaters ablegen. Der Hollywoodstar scheint der Meinung zu sein, dass ihre Mutter daran wohl nicht ganz unschuldig sei. "In Anbetracht des kalten Klimas zwischen ihm und Shilohs Mutter vermutet er, dass Angelina ihre Hand im Spiel hatte", behauptet ein Insider gegenüber OK Magazine. Für Brad sei das besonders schwer, wenn er an früher denke. Die Quelle fügt hinzu: "Die Tage nach Shilohs Geburt in Namibia waren einige der glücklichsten Tage in Brads Leben."

Bei seinen anderen Kids Vivienne (15) und Zahara (19) wird vermutet, dass sie sich ebenso von dem Nachnamen ihres Vaters verabschieden wollen und ihn bereits nicht mehr benutzen. Sicher ist jedoch, dass sie die Verbindung zu ihm stark eingeschränkt haben. "Er ist zutiefst verletzt und auch beunruhigt, dass Vivienne und Zahara seinen Namen nicht mehr benutzen", betont der Informant im Interview. Auch er behauptet ziemlich sicher, dass "Angelina das Messer in der Hand hat".

Ende Mai wurde bekannt, dass Shiloh, die in diesem Monat endlich ihre Volljährigkeit erreicht hatte, den Nachnamen Pitt streichen lassen möchte. Das gehe aus Dokumenten hervor, die TMZ einsehen konnte. Zukünftig wolle die Blondine demnach nicht mehr Shiloh Jolie-Pitt heißen, sondern nur noch Shiloh Jolie. Tochter Zahara wagte den Schritt, sich ohne den Namen ihres Vaters vorzustellen, bereits im vergangenen November, als sie sich bei ihren neuen Kommilitonen vorstellte.

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

ActionPress Shiloh Jolie-Pitt

