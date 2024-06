Ihr Hund hat pinkes Fell: Mel B. kassiert heftigen Shitstorm

Das ehemalige Spice Girl Mel B. (49) soll heute ein Vermögen von geschätzten sechs Millionen Dollar besitzen. Dieses Geld gibt sie offenbar gern für ihre extravaganten Looks aus. Nun ging sie sogar einen Schritt weiter und verpasste nicht sich selbst, sondern ihrem Hund ein neues Aussehen. Wie sie auf Instagram in einem kurzen Video präsentiert, hat ihr Hund Cookie jetzt pinkes Fell! Ihre Follower sind davon aber alles andere als begeistert. So schreibt ein Fan: "Warum zur Hölle färbst du den Hund rosa? Was für ein schlechtes Beispiel!"

In dem Video sitzt ihr Hund auf dem Schoß der Sängerin, während sie aus einer Meditation erwacht. Sie selbst schreibt dazu: "Am Meditieren, bis Cookie mich weckt. Ich war so entspannt und dann fängt sie an zu hüpfen und mich zu küssen. Meine Cookie ist immer an meiner Seite. Meditation ist so gut für Körper und Geist sowie meine Lieblingszeit am Tag." Ihre liebevollen Worte für Cookie erweichen ihre Follower allerdings nicht. Ein Fan fragt: "Warum haben die Menschen das Bedürfnis, ihren Hunden das Fell zu färben und sie wie Accessoires zu behandeln?" Ein weiterer wütender Kommentar merkt an, dass es ein Hund, und kein Spielzeug oder Accessoire sei. Der Großteil ist sich einig, dass es ein absolutes No-Go von ihr ist. Nur wenige haben nette Worte für sie übrig. So merkt ein Fan an, dass viele Menschen nicht wissen, dass es durchaus ungiftige temporäre Färbemittel speziell für Hunde gibt.

Die 49-Jährige polarisierte in der Vergangenheit bereits öfter. Nachdem die Spice Girls eine Reunion zum 30-jährigen Jubiläum der Band geplant hatten, plauderte sie dies in einer Show unüberlegt aus. Daraufhin kickten sie die anderen Spice Girls kurzzeitig aus der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe! Außerdem kam in den letzten Jahren immer wieder das Gerücht auf, sie sei mit Victoria Beckham (50) zerstritten, obwohl sie dieses Jahr sogar bei der Geburtstagsparty von Victoria anwesend war.

Getty Images Mel B, Sängerin

Getty Images Die Spice Girls im Juni 2007

