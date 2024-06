Julia Fox gesteht: Ex Kanye West war für sie "ein Segen"

Für einige Wochen gingen Julia Fox (34) und Kanye West (47) im Jahr 2022 gemeinsam durchs Leben. Auch wenn ihre Liaison nicht von langer Dauer war, ist die einstige Domina ihrem Verflossenen heute sehr dankbar – in dem Podcast "Popcast" verrät sie, warum: "Weißt du, es war eigentlich ein Segen, dass er in mein Leben getreten ist, denn er hat mein Team auf eine Art und Weise aufgerüttelt, dass ich einen Großteil der kreativen Kontrolle zurückerhalten habe." Vor ihrer kurzen Beziehung geriet Julia immer wieder mit ihrem Team aneinander – denn dieses hatte ganz andere Vorstellungen von ihrem öffentlichen Auftreten als sie. "Danach kam [Kanye] und sagte: 'Moment mal, nein! Scheiß drauf, ich mache, was ich will'", erinnert sich Julia.

Auch nach dem Ende der Liaison hielt Julia weiter an ihrem eigenen Kleidungsstil fest. "Als er dann ging, war es wie: 'Nun, ich werde tun, was ich tun will', weißt du?", erklärt die 34-Jährige und fügt dem hinzu: "Ich hatte das Gefühl: 'Oh mein Gott, die Welt liegt mir zu Füßen. Ich bin meine eigene Muse.'" Dabei wurde Julia nicht nur mit den kritischen Stimmen ihres Teams, sondern auch mit der Kritik der Öffentlichkeit konfrontiert. "Und dann fing ich an, diese ganze Sache zu hören: 'Sie ist nur deshalb so erfolgreich in der Mode, weil es Kanye ist.' [...] Und ich dachte mir: 'Nein, das sind meine Looks, und ich stelle sie zusammen.' Ich hatte das Gefühl, dass ich mich dagegen wehren und beweisen musste."

Trotz der Unterstützung endete Julias Flirt mit Kanye nach nur wenigen Wochen – aber warum? Wie sie in der "The Drew Barrymore Show" ausplauderte, wollte der Rapper einen Großteil von Julias Zeit beanspruchen – als Mama eines kleinen Sohnes war das für sie nicht miteinander vereinbar. "Ich musste meinen Sohn Valentino wickeln, aber er wollte telefonieren. Also hab ich mir AirPods gekauft, damit ich beides gleichzeitig machen kann. Es war aber einfach zu viel und auf Dauer unerträglich", so Julia.

Getty Images Julia Fox, Model

Getty Images Julia Fox mit ihrem Sohn 2022 in Milan

