Hat Firerose Billy Ray Cyrus Kontakt mit Familie verboten?

Billy Ray Cyrus (62) erhebt schwere Vorwürfe gegen seine entfremdete Ehefrau Firerose. In einer ergänzenden Klage, die der Country-Star am Montag in Tennessee einreichte, behauptet er, dass Firerose versucht habe, ihn von seiner Familie zu isolieren. In den Dokumenten, die People vorliegen, heißt es, dass "die Beklagte [Firerose], ohne Wissen des Klägers [Billy], mindestens eine seiner Töchter daran hinderte, ihn über seine Telefone oder elektronischen Geräte zu kontaktieren". Die ursprüngliche Annullierungs- und Scheidungsklage hatte der "Achy Breaky Heart"-Interpret bereits am 23. Mai eingereicht – knapp einen Monat zuvor.

Der Sänger hat zwei Töchter mit seiner Ex-Frau Tish: Miley Cyrus (31) und Noah Cyrus (24) sowie Brandi, die aus einer früheren Beziehung der Managerin stammt, er aber im Alter von sechs Jahren adoptiert hatte. Es wurde nicht spezifiziert, von welcher Tochter in der Klage die Rede war. Außerdem wirft Billy seiner Noch-Ehefrau vor, in finanziellen Angelegenheiten sowie über ihre vorherigen zwei Ehen gelogen und seinen Nachnamen zu Karrierezwecken genutzt zu haben. Firerose, die mit bürgerlichem Namen Johanna Rose Hodges heißt, wiederum behauptet, die Anschuldigungen seien falsch und sie hätte lediglich die normalen Haushaltsgewohnheiten während der Ehe fortgesetzt.

In Fireroses Gegenklage, die sie erst vor wenigen Tagen eingereicht hat, erhebt sie ebenfalls schwere Vorwürfe: Sie behauptet, Billy Ray habe sie verbaler, emotionaler und psychologischer Misshandlungen ausgesetzt und sie verlassen, kurz bevor sie eine vorbeugende Operation wegen Brustkrebs durchführen lassen musste. Außerdem habe er Probleme mit Drogen – sein Marihuana-Konsum mache ihn "unberechenbar und sprunghaft". Billy hat auf die Anschuldigungen bisher noch nicht reagiert.

Wie TMZ berichtete, soll Billy Ray Cyrus seiner Noch-Ehefrau nach der Trennung nur zwei Tage gegeben haben, um aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Trotzdem habe er angeboten, Firerose 500 US-Dollar pro Nacht für eine Übergangsunterkunft und 5.000 US-Dollar pro Monat für eine dauerhafte Bleibe zu zahlen, bis die Scheidung rechtskräftig wird. Für viele wohl ein ziemlich harter Schritt, denn noch vor wenigen Wochen schien zwischen den beiden alles in Ordnung gewesen zu sein. Firerose hatte Billy in einem süßen Instagram-Post sogar eine Liebeserklärung gemacht: "Vor sechs Monaten habe ich diesen Mann geheiratet. Das Leben ist nicht immer einfach, aber es hilft, wenn dein Mann auch dein bester Freund ist."

Getty Images Miley Cyrus und ihre Familie bei der "Hannah Montana - Der Film"-Premiere 2009

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose im November 2022

Getty Images Firerose und Billy Ray Cyrus, Musiker

