Absicht? Prinz Harry und Meghan ignorierten David Beckham!

Schon seit zwei Jahren tauchen immer wieder Gerüchte auf, dass es zwischen den Beckhams und den Sussexes kriselt. Promi-Experte Tom Bower ist sich allerdings sicher, dass die Uneinigkeiten viel früher begonnen haben. In seinem Buch über das gemeinsame Leben von David (49) und Victoria Beckham (50) "The House of Beckham" schreibt er jetzt über die Invictus Games im Jahr 2018. Zu dieser Veranstaltung hat Prinz Harry (39) David persönlich eingeladen. Wie Tom schreibt, wurde dann aber alles daran gesetzt, dass der Ex-Fußballer den Prinzen nicht zu Gesicht bekommt. "Beckham wusste nicht, dass der Prinz angeordnet hatte, dass der Fußballer unter keinen Umständen in seine Nähe kommen durfte. Sogar Fotos der beiden waren absolut verboten", schreibt Tom in seinem Buch.

Aber warum sollte der Prinz so etwas tun? Tom ist der Überzeugung, dass Meghan (42) und Harry keine Konkurrenz in den Medien wollten. "Wenn die beiden schlecht gelaunt waren, durchsuchten sie das Internet nach kritischen Kommentaren über sich selbst. Sie waren nicht glücklich darüber, in den Medien etwas Schmeichelhaftes über die Beckhams zu lesen, das sie in den Schatten stellen würde", berichtet der Autor weiter. Deswegen soll Meghan ihrem Gatten befohlen haben, sich nicht mit David zu treffen. Wie Tom in seinem Werk schreibt, soll David sich allerdings nicht lange mit dem Ganzen aufgehalten haben und kommentierte es erst gar nicht.

Im selben Jahr hatten sich Harry und Meghan schon einen anderen Seitenhieb gegen die Beckhams erlaubt. Einige Monate vor den Invictus Games fand die royale Hochzeit des Paares statt, zu der eine ganze Entourage an Stars eingeladen gewesen war. Auch die Beckhams wohnten den Festlichkeiten bei. Allerdings durften sie nicht an dem Hochzeitsdinner teilnehmen – und das, obwohl andere Promis dort dabei waren, die dem Paar nicht so nahegestanden haben. Laut dem Autor des Buches empfand Victoria das als "sehr beleidigend".

Anzeige Anzeige

Getty Images David Beckham bei den Invictus Games 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham, Mai 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich die Beckhams und die Sussexes jemals versöhnen werden? Ja, definitiv! Auf keinen Fall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de