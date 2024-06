So süß reagiert Lala Kents Tochter auf Herzschlag des Babys

Lala Kent (33) ist aktuell in freudiger Erwartung ihres zweiten Nachwuchses. Vor wenigen Tagen hatte die Schauspielerin eine Ultraschalluntersuchung, zu der sie von ihrer erstgeborenen Tochter begleitet wurde – Ocean konnte zum ersten Mal den Herzschlag ihrer Schwester hören! Den kostbaren Moment teilt die Beauty in einem Video mit ihren Followern auf Instagram. Darin sitzt die Kleine gespannt vor dem Bildschirm und lauscht den Tönen. Ganz aufgeregt erklärt sie, dass es das Baby ist, das sie hören kann.

Doch das war nicht der einzige aufregende Augenblick für die Dreijährige. In einem weiteren Video ist zu sehen, wie sie in einem türkisen Tutu-Kleid auf der Bühne steht und tanzt. "O hatte ihre erste Tanzaufführung. Sie spricht immer davon, auf der Bühne zu stehen. Ich dachte, wenn sie die Menge sieht, würde sie vielleicht ausflippen. Überhaupt nicht. Sie ist ein Star", erzählt Lala in der Beitragsunterschrift. Wie es scheint, hat Ocean ein paar aufregende Wochen hinter sich – ihre Mama ist mit Sicherheit ganz stolz.

Die kleine Ocean stammt aus Lalas Beziehung mit ihrem Ex-Partner Randall Emmett. Baby Nummer zwei wächst jedoch ohne einen leiblichen Vater auf, da die Social-Media-Bekanntheit dieses Mal mithilfe eines Samenspenders schwanger wurde. Dass kein weiterer Erziehungsberechtigter im Spiel ist, erfreut sie allerdings sehr. Im "Vanderpump Rules"-Podcast erklärte sie: "Ich will etwas Absolutes. [...] Niemand kann es mir jemals wegnehmen. [Das Baby ist] nur meins."

Instagram / lalakent Lala Kents dreijährige Tochter Ocean

Instagram / lalakent Ocean, Tochter von Lala Kent

