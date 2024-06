Für ihr Baby: Kourtney Kardashian will ihren Körper pflegen

In der aktuellen Folge von The Kardashians stattet Kris Jenner (68) ihrer Tochter Kourtney Kardashian (45) einen Besuch ab. Dabei quatschen die beiden Businessfrauen vor allem über eins: Kourtneys Körper. Die Folge wurde nämlich erst zwei Monate nach der Geburt ihres jüngsten Sprösslings Rocky gedreht. In einem Einzelinterview erinnert sich Kourt an die Geburt ihres ältesten Sohnes, Mason (14). Damals wollte sie unbedingt ihren alten Körper zurück und hatte sich an eine superstrenge Diät gehalten, um Gewicht zu verlieren. Diesmal sieht sie die Sache etwas anders. "Ich will dieses Mal meinen Körper richtig nähren und gut versorgen, sodass ich genügend Muttermilch produzieren kann. Ich lasse mir Zeit", erklärt sie.

Auch im April dieses Jahres äußerte sich die Reality-TV-Bekanntheit schon zu ihrem After-Baby-Body. Damals teilte sie ein Foto von sich auf Instagram und schrieb dazu: "Der Druck, der nach der Geburt auf Mütter ausgeübt wird, schnell wieder auf die Beine zu kommen, wenn alles neu und anders ist, ist unrealistisch. Besonders während der Stillzeit sollten wir so liebevoll wie möglich mit unseren Körpern umgehen, da wir nur versuchen, uns an das neue Normal zu gewöhnen." Ihre erfrischende Einstellung wurde damals schon von ihren Fans gefeiert. "Du bist wunderschön!", schrieben sie.

Aktuell ist die vierfache Mama mit ihrem Mann Travis Barker (48) unterwegs, denn ihr Liebster tourt als Drummer mit seiner Band Blink182 durch Amerika. Auch das Nesthäkchen ist mit dabei, genauso wie Travis' Tochter Alabama (18) und Kourtneys Sohn Reign (9). Die TV-Ikone scheint es sehr zu genießen, mit ihrer Familie herumreisen zu können und so ihren Mann zu unterstützen. Im Netz teilt sie immer wieder gerne Clips und Fotos von den sonnigen Orten und lauten Konzerten ihres Lovers.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, 2024

Instagram / alabamaluellabarker Travis Barker, Kourtney Kardashian, Baby Rocky und Reign Disick im Juni 2024

