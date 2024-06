Stacey Solomon und Ehemann Joe schlafen in getrennten Betten

Stacey Solomon (34) und ihr Ehemann Joe Swash schlafen nicht mehr im gleichen Bett! Das verrät das Paar zu Gast bei "Celebrity Gogglebox". Gemeinsam habe sich das Paar die Serie "The Nevermets" angesehen, in der es zu einem Kuss zwischen einem Paar gekommen sei. "Wir haben doch früher auch Bettgeflüster gehabt, oder?", wandte sich Joe nach der Szene an seine Liebste und diese antwortete: "Wir haben immer zusammen im Bett geschlafen, erinnerst du dich daran? Bevor wir drei Kinder in vier Jahren bekamen!'

Dass die beiden dennoch sehr glücklich miteinander sind, machte Stacey kürzlich zum Vatertag klar. Die britische TV-Bekanntheit teilte ein zuckersüßes Video, das Erinnerungen mit Joe und den Kids zeigt. "Ich habe deinen Vater nie kennengelernt. Aber er muss der beste Vater der Welt gewesen sein, weil er dich gezeugt hat. Ehrlich, Joe, du machst deinem Vater jeden Tag und in jeder Minute alle Ehre. Du bist der unglaublichste Vater. Wir sind die Glücklichsten", kommentierte sie den Instagram-Beitrag.

Stacey ist fünffache Mama – mit Ehemann Joe hat sie drei gemeinsame Kinder. Doch die Familienplanung der beiden ist möglicherweise noch nicht abgeschlossen: Wie Mirror berichtete, soll das Paar sich beraten haben, auf einem anderen Weg ihre Familie noch mal zu erweitern. Wie und ob dies passieren wird, stehe aber noch zur Debatte. Laut dem Schauspieler stelle Adoption eine Möglichkeit dar, die jetzt diskutiert werde.

Getty Images Joe Swash und Stacey Solomon bei den Royal Television Society Programme Awards 2024

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrer Familie

Wie steht ihr dazu, dass Stacey und Joe getrennt schlafen? Eher ungewöhnlich. Total verständlich!



