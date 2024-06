Für neue Rolle: Veronica Ferres überrascht mit neuem Look!

So kennt man Veronica Ferres (59) gar nicht! Normalerweise ist die Schauspielerin für ihre blonde Mähne bekannt. In ihrer neuen Rolle in der Serie "Mordschwestern" ist sie nun gar nicht mehr wiederzuerkennen. Auf Instagram teilt Veronica mit ihren Followern ein Selfie vom Set. Darauf ist die gebürtige Solingerin mit einem braunen Bob inklusive Pony zu sehen! Den neuen Look rundet zudem eine schwarze Hornbrille ab. Mit einem ernsten Blick schaut Veronica in die Kamera – etwa ein erster Vorgeschmack auf den Gemütszustand ihrer neuen Rolle?

"Was für ein Abenteuer, ich freue mich sehr, Teil dieser Produktion zu sein. Seid gespannt, in welcher Rolle ihr mich bald sehen könnt", teasert Veronica in der Bildunterschrift an. Für ihre Fans kommt die Typveränderung wohl völlig überraschend. "Ich habe dich wirklich nicht erkannt! Sieht gut aus!" oder auch "Ich musste gerade zweimal schauen... dann doch erkannt! Ich bin sehr gespannt", kommentieren die Nutzer begeistert. Nur einen Tag später zeigt sich Veronica aber auch schon wieder mit ihren gewohnten blonden Haaren – offenbar handelte es sich bei dem braunen Bob also nur um eine Perücke.

In letzter Zeit machte Veronica immer wieder im Netz auf sich aufmerksam – zuletzt mit einer wichtigen Message an ihre Fans. Anfang des Jahres teilte die Schauspielerin ein Bild von sich auf Instagram, auf dem sie einen schwarzen BH trägt. "Feiere deine Einzigartigkeit", schrieb sie dazu. Dabei gab sie ihren Followern zudem mit auf den Weg, sich von niemandem sagen zu lassen, sie seien zu dick, zu dünn, zu leise oder zu laut. Für Veronica steht fest: "In der Vielfalt liegt die Schönheit des Lebens!"

Instagram / veronicaferres Veronica Ferres im Juni 2024

Getty Images Veronica Ferres beim Deutschen Filmpreis 2024

