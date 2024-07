Wollen Dennis Gries und Katja in "Das Sommerhaus der Stars"?

Seitdem Katja Geretschuchin im Finale der diesjährigen Staffel Die Bachelors die letzte Rose von Dennis Gries bekommen hat, sind die beiden ein richtiges Dream-Team. Ganz zur Freude seiner Follower teilt das Traumpaar regelmäßig Pärchen-Content im Netz. Können sich die Fans vielleicht schon bald darauf freuen, Dennis und Katja in einem anderen Reality-TV-Format zu sehen? Bei der Bertelsmann-Party in Berlin plaudert Dennis im Interview mit Promiflash aus, ob Das Sommerhaus der Stars als potenzielles Format für die beiden infrage käme. "Also für mich grundsätzlich eher nicht", lautet die ernüchternde Antwort des einstigen Bachelors.

Der ausgebildete Fitnesskaufmann habe die Sendung bisher nie verfolgt. "Was ich bisher so mitbekommen habe, geht es dort ein bisschen mehr um Krawall", stellt der Rosenkavalier fest und fügt hinzu: "Das ist jetzt nicht so das, worauf ich gebürstet bin." Es scheint, als müssten sich die Fans des Bachelor-Paares noch gedulden, bis sie Katja und Dennis wieder in einer Show zu sehen bekommen. Aktuell genießen die Turteltauben ihre Zweisamkeit fernab der TV-Welt und ohne sich verstecken zu müssen. Obwohl die Düsseldorferin und den Bayern mehrere Hundert Kilometer voneinander trennen, könnten sie kaum glücklicher sein. Durch Events und Co. schaffen es die beiden trotz der Distanz viel Zeit zusammen zu verbringen: "Bisher gab es, glaube ich, in den letzten Wochen keinen einzigen Tag, an dem wir uns mal nicht gesehen haben. Tatsächlich klappt es aktuell sehr, sehr gut. Wir sind ein Herz und eine Seele", schwärmt Dennis gegenüber Promiflash.

Für Dennis war die Teilnahme an "Die Bachelors" sogar ein doppelter Gewinn. Er scheint in der Show nicht nur seine große Liebe, sondern auch einen wahren Freund gefunden zu haben – seinen Bachelor-Kollegen Sebastian Klaus (36). Auch nach der Sendung blieben die beiden in engem Kontakt. "Diese ganze Reise verbindet einen auch auf die Ewigkeit", erklärte Dennis in einem früheren Interview mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / katja.gre Katja Geretschuchin und Dennis Gries

Anzeige Anzeige

Instagram / dennis.gries Die Bachelors Dennis und Sebastian

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr Dennis und Katja gerne in weiteren Reality-TV-Shows sehen? Ja, ich finde die beiden total sympathisch. Nee, das muss nicht unbedingt sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de