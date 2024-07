Bleiben Prinz Harrys Ehefrau und Kinder deswegen in Amerika?

Prinz Harry (39) reiste in den vergangenen Monaten ein paar Mal zurück in seine alte Heimat. Seine Ehefrau und Kinder kamen jedoch nicht mit dem Familienvater. Nun verrät ein Insider, warum Prinz Williams (42) Bruder bisher alleine erschien. "Harrys Problem ist, dass er sich nicht sicher fühlt. Er hat nicht den Eindruck, dass seine Familie sicher ist, wenn sie in Großbritannien sind, weil sie keine Polizeischutzbeamten der Metropolitan Police bei sich haben", behauptet der GB-News-Korrespondent der Royals gegenüber Mirror. Ferner erklärt Cameron Walker: "Vielleicht ist das der Hauptgrund, warum Prinz Harry Herzogin Meghan (42), Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) nicht nach Großbritannien bringt. Weil er nicht für ihre Sicherheit garantieren kann."

Schon bald können aber auch Harrys Reisen nach England ein Ende finden. Zumindest deutete das eine Quelle gegenüber OK! Magazine an. "Prinz Philip (✝99) hat die Familie mit eiserner Hand regiert, und als er starb, hat man gesehen, dass die Disziplin zusammenbrach. Jetzt hat William das Sagen, wenn es um die Disziplin in der Familie geht", äußerte sich der Informant und meinte zu wissen, dass der 42-Jährige in Zukunft ein Einreiseverbot für sein jüngeres Geschwisterkind aussprechen könne.

Dass Harry und seine Familie im Clinch liegen, gefällt dem 39-Jährigen ganz und gar nicht. Er zeigt kein Verständnis dafür, dass er König Charles (75) bereits seit Monaten nicht persönlich treffen durfte. "Er kann nicht glauben, dass es so weit gekommen ist und er sagt jetzt, dass er hinüberfliegen und sie zwingen wird, sich ihm zu stellen", merkte ein Insider gegenüber Closer an. Ob und wann dies passieren wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Harry wirklich um die Sicherheit seiner Familie besorgt ist? Ja! Ich denke, dass das der Fall ist. Nee, ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de