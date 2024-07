Wird Amira Pocher Ollis Nachnamen nach Scheidung ablegen?

Amira (31) und Oliver Pocher (46) lassen sich offiziell scheiden. Das verkündete der Komiker bei einer Liveaufzeichnung seines Podcasts "Die Pochers". Amira bestätigt Ollis Aussage jetzt auch in ihrem eigenen Podcast "Liebes Leben". Gemeinsam mit ihrem Bruder Hima spricht die gebürtige Österreicherin über ihre nächsten Schritte. Auf die Frage, ob sie nach der vollzogenen Scheidung den prominenten Nachnamen ablegen wird, reagiert Amira leicht irritiert. "Ich verstehe nicht, warum das von jemandem gefordert wird, der in der Öffentlichkeit steht", wundert sie sich und stellt klar: "Mir geht es nicht um den Namen per se, sondern um den Namen meiner Kinder und dass es für mich komplizierter wird, wenn ich anders heiße als meine Kinder."

Amira betont, dass auch Personen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, in vielen Fällen den Nachnamen ihres Ex behalten würden. Falls sie sich für eine Änderung ihres Namens zu ihrem Geburtsnamen Aly entscheiden sollte, müsste Amira auch ihre beiden Söhne umbenennen, um noch denselben Nachnamen zu tragen. Dafür sei allerdings die Zustimmung des Vaters vonnöten. "Das wird er nicht machen, das kann ich dir exklusiv verraten", mutmaßt die Moderatorin und ergänzt: "Mal schauen, was die nächsten Monate passiert, ich sage mal nur so: 'Lass dich überraschen'."

Schon seit längerer Zeit werden immer wieder Gerüchte um das Liebesleben der 31-Jährigen laut. Das soll laut Informationen, die Bild vorliegen, schon bald ein Ende haben! Angeblich habe Amira bereits einen neuen Mann an ihrer Seite. Dabei handle es sich um den "taff"-Moderator Christian Düren (34). Laut dem Magazin planen Amira und Christian, ihre Beziehung bei der Modenschau von Designer Marc Cain im Rahmen der Berliner Fashion Week offiziell zu machen. Die beiden seien zwar getrennt in die Hauptstadt gereist, haben jedoch im selben Hotel in Potsdam eingecheckt. Auch Amira macht in ihrem Podcast eine mysteriöse Andeutung: "Heute, Dienstag, wenn ihr den Podcast hört, wird was Schönes passieren."

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

Denkt ihr, dass Amira und Christian ihre Beziehung offiziell machen? Ich denke schon. Ihre Anspielung ist schon sehr eindeutig. Eher nicht. Ich glaube, sie warten noch eine Weile damit. Ergebnis anzeigen



