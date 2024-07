Neu-Mama Christina Hänni kommt mit Baby an ihre Grenzen

Christina Hänni (34) gibt ehrliche Einblicke, was ihre neue Aufgabe als frischgebackene Mama anbelangt. Auf Instagram teilt die Ehefrau von Luca Hänni (29) einen kurzen Clip, in dem sie die winzigen Beinchen ihres Babys streichelt. Außerdem verfasst die Profitänzerin einige Zeilen. "Ich bin schon definitiv an meine Grenzen gekommen und wusste nicht mehr, wo mein Körper anfängt und aufhört und wo oben und unten ist!", schreibt die Neumama. Die Strapazen nehme sie jedoch gerne auf sich: "Wenn ich sie anschaue, ist jedes bisschen Unannehmlichkeit, der Schlafmangel, das Vollzeitstillen, jeder Schmerz und alles einfach vergessen und das ist es so was von wert."

Für ihre aufrichtigen Worte bekommt die 34-Jährige viel Zuspruch von ihren Fans. "Herzlich willkommen im Mama-Dasein. Man kann es sagen, so oft man will – verstehen kann man es erst, wenn man selbst Mama geworden ist!", kommentiert beispielsweise eine Nutzerin den Beitrag, und eine weitere Userin meint: "Christina, wir freuen uns mit dir von Herzen und nimm dir alle Zeit der Welt, denn es gibt nichts Wichtigeres. Genieße es!"

Bereits vor wenigen Tagen verriet die Mutter einer Tochter, dass ihre neue Rolle nicht immer ein Zuckerschlecken sei. Vor allem das Stillen bereite ihr ein paar Probleme. "Das habe ich wirklich unterschätzt!", meldete sich Christina auf der Social-Media-Plattform und war der Meinung: "Das ist echt ein Vollzeitjob!" Besonders mit den Schmerzen und dem großen Zeitaufwand habe Lucas Partnerin nicht gerechnet.

Instagram / christina.haenni Christina Hänni mit ihrer Tochter, im Juni 2024

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni im März 2024

