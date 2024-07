"Für immer": Millie Bobby Brown schmachtet Ehemann Jake an!

Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) besiegelten im März ihre Liebe und gaben sich das Jawort. Wie überglücklich die Stranger Things-Darstellerin mit ihrem Partner ist, teilt sie jetzt im Netz. Auf Instagram veröffentlicht die frischgebackene Ehefrau einen zuckersüßen Schnappschuss, der sie mit ihrem Schatz zeigt. Auf diesem blicken sich die Turteltauben tief in die Augen und schmachten sich verliebt an. "Mein Hochzeitsdate, für immer", betitelt die Beauty das Foto. Gemeinsam besuchten die zwei offenbar eine Trauung von Freunden.

Die freudigen Neuigkeiten über die Vermählung der beiden plauderte damals Jakes Papa Jon Bon Jovi (62) aus. In der Sendung "The One Show" enthüllte der Sänger: "Es geht ihnen großartig, absolut fantastisch. Es war eine sehr kleine Familienhochzeit, und die Braut sah umwerfend aus, und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann!" Bereits zuvor hatten Millie und das Model mächtig die Spekulationen rund um ihre Hochzeit angeheizt.

Ob die 20-Jährige und ihr Liebster etwa bald einen weiteren großen Schritt wagen? Eventuell könnte es in absehbarer Zeit Nachwuchs im Hause Bongiovi-Brown geben. Das deutete zumindest ein Insider gegenüber Daily Mail an. "Sie und Jake freuen sich auf ihre Zukunft und dazu gehören ganz sicher Kinder. Sie möchte eine junge Mutter sein", behauptete die Quelle und betonte, dass die gebürtige Spanierin in ihrer Rolle als Ehefrau voll und ganz aufgehe.

Anzeige Anzeige

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Millies Liebesbekenntnis an ihren Jake? Unglaublich süß! Ich liebe ihre Worte und das Foto. Na ja. Mir ist das Ganze viel zu kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de