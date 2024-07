Gefühlschaos: Deshalb blieb Seleya bei "Princess Charming"!

Vor wenigen Tagen startete die vierte Staffel von Princess Charming auf RTL+. Mit dabei ist auch die Kandidatin Seleya. Allerdings wäre sie um ein Haar in der ersten Episode schon wieder nach Hause geflogen. Ihre BFF Maike hatte erschrocken festgestellt, dass die Princess ihre Ex-Freundin Lea Hoppenworth war. Seleya wollte daraufhin die Show verlassen, um nicht die Verflossene ihrer Freundin zu daten. Promiflash hat nun bei der Kölnerin nachgefragt, warum sie am Ende doch geblieben ist. "Maike hat mir deutlich ihre Grenzen kommuniziert und auch gesagt, dass sie mir sofort mitteilt, falls ich eine übertrete." Aber das ist nicht alles: "Es gab auch noch einen anderen sehr spannenden Grund, aber den verrate ich noch nicht!"

Möglicherweise spielt die 23-Jährige damit auf einen Flirt abseits der Princess an. Der Teaser, der vor Beginn der Kuppelshow veröffentlicht wurde, machte ähnliche Andeutungen. Gegenüber Promiflash versichert die Barkeeperin, dass sie die Entscheidung zu bleiben auf keinen Fall bereue: "Ich durfte so tolle Menschen kennenlernen, die ich sonst vielleicht niemals getroffen hätte. Ich denke, es sollte alles genauso kommen, denn sonst wäre ich nicht an dem Punkt in meinem Leben, an dem ich gerade bin. Dafür bin ich sehr dankbar!"

Was genau zwischen Lea und Maike vorgefallen war, klärte die Princess in der ersten Folge auf. "Ich würde sagen, ich hatte mit Maike vergangenes Jahr eine kleine Sommerromanze – recht kurz, aber doch recht schön", berichtete die Berlinerin. Ihre Ex-Freundin gab außerdem zu, die Beziehung per WhatsApp beendet zu haben. Daraufhin hätte ihr der Blondschopf nur mit einer ziemlich bösen Nachricht geantwortet.

Anzeige Anzeige

RTL "Princess Charming"-Kandidatinnen Maike und Seleya

Anzeige Anzeige

RTL Lea Hoppenworth und "Princess Charming"-Teilnehmerin Maike

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Seleya hatte einen Flirt mit einer anderen Kandidatin? Ja, es klingt echt danach. Nee. Ich glaube das nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de