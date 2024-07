Gibt Brad Pitt seinen Rechtsstreit mit Angelina bald auf?

Ist es tatsächlich bald vorbei? Seit Jahren steht Brad Pitt (60) schon auf Kriegsfuß mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (49). Zuletzt warf er seiner Verflossenen vor, einen Keil zwischen ihn und die gemeinsamen Kinder zu treiben. Beweis dafür soll sein, dass einige der Kinder den Nachnamen des Schauspielers abgelegt hatten. Wie ein Insider gegenüber OK Magazine nun verrät, haben sich tatsächlich alle sechs Kinder dafür entschieden, nur noch Jolie als Nachnamen zu nutzen. Das setzt ihm heftig zu, so die Quelle. "Brad hat viel Geld ausgegeben und Zeit investiert, um zu tun, was er für das Richtige für seine Kinder hielt. Jetzt fragt er sich, ob es das wert war", verrät der Insider weiter in Bezug auf den Rechtsstreit der beiden Schauspieler.

Während der gerichtlichen Auseinandersetzung kamen immer mehr Details und Gerüchte über Brad und seine Ehe mit Angelina ans Licht. So soll er in mehreren Situationen handgreiflich und aggressiv gehandelt und seine Kinder während eines Streits sogar mit Alkohol übergossen haben. Angeblich soll das aber hinter ihm liegen und er sei bereit, seine Streitpunkte aufzugeben, wenn ihn das wieder in Kontakt mit seinen Kindern bringt. "Es tut ihm leid, was passiert ist, und er weiß, dass er in der Zeit, in der sie zusammen waren, kein vorbildlicher Ehemann oder Vater war. Brad weiß aber, dass er seine Kinder nicht zwingen kann, ihn sehen zu wollen", meint der Insider.

Ob Brad seine Meinung und Einstellung wirklich geändert hat? Immerhin streiten die ehemaligen Eheleute schon seit 2016 und erst Mitte Mai dieses Jahres hatte der "Bullet Train"-Star erneut schwere Vorwürfe gegen Angelina erhoben. Mittlerweile geht es in dem Streit nicht nur um das gemeinsame Weingut und das Sorgerecht ihrer noch minderjährigen Kinder – aktuell wirft Brad seiner Ex auch Manipulation vor. Laut Gerichtsunterlagen soll Angelina ihren Kindern verboten haben, während seiner Besuche mit Brad zu sprechen, berichtete Entertainment Tonight.

Getty Images Brad Pitt mit Pax, Shiloh und Maddox im Dezember 2014

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Schauspieler

