Oliver Pochers Söhne verzocken 1000 Euro von Sandys Konto

Ihre Kreditkartenabrechnungen werden Oliver Pocher (46) und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) zukünftig wohl genauer im Auge behalten: Ihre zwölfjährigen Zwillinge Emanuel und Elian haben in dem Online-Spiel "Roblox" stolze 1000 Euro verzockt. Dafür haben sie sich aber nicht etwa an ihrem eigenen Sparschwein bedient – unglücklicherweise sei auf dem iPad der Kids Sandys Kreditkarte als Zahlungsmittel hinterlegt gewesen. In einer aktuellen Folge des gemeinsamen Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" schildert Olli die Situation, als das Model die abgebuchten Beträge bemerkte: "Sandy hat angerufen und gesagt: 'Gib mir mal bitte eins von den kleinen A***löchern! Egal, welches. Am besten beide!'" Dass es ein Versehen der Sprösslinge war, schließt der Komiker aus: "Die haben schon ganz genau gewusst, was sie da machen."

Zunächst sei es ein Betrag von 600 Euro gewesen – in den nächsten Tagen sei dieser aber noch durch offene Rechnungen auf die vierstellige Summe gestiegen. Sandy habe sich erst einmal durch eine Meditation beruhigen müssen. Der 46-Jährige lässt es sich aber nicht nehmen, noch ein wenig Salz in die Wunde zu streuen: "Der Fehler im System ist ja: Warum bekommst du keine Informationen, dass von deiner Kreditkarte was abgebucht wird?" Bei einem scheinen sich die gemeinsam erziehenden Eltern aber einig zu sein: Das hat Konsequenzen für die Kids! Das bedeute iPad-Verbot und die beiden seien verdonnert worden, ihrer Mama das Geld zurückzuzahlen. Olli ging die Bestrafung recht pragmatisch an – er habe die beiden Jungs im Stadion Pfandbecher sammeln lassen. "Es gab drei Euro pro Becher", erzählt er und fügt lachend hinzu: "Ich musste sie da ein wenig zurückhalten, weil teilweise Leute nicht ausgetrunken hatten."

Mehr Grund zur Freude hatten der Fernsehmoderator und die 41-Jährige beim diesjährigen Bild Brauhaus Battle! Bei dem Kneipenspiel-Wettbewerb konnten sie sich im Finale gegen Max Bornmann und Diogo Sangre (29) durchsetzen. Olli und Sandy gewannen das Turnier! "Wir hatten Zielsicherheit und Nervenstärke", betonte der Podcaster nach dem Sieg gegenüber Bild.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren drei Kindern

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

