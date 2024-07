Mel B. erhält Auszeichnung für Kampf gegen häusliche Gewalt

Mel B. (49) hat allen Grund, "so stolz" auf sich zu sein: Im Rahmen ihres abgeschlossenen Studiums der Traumabehandlung wird sie mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet! Das verkündete die Leeds Beckett University Anfang dieser Woche auf Instagram: "Die Auszeichnung würdigt ihre Rolle als Kämpferin und Anwältin für Opfer häuslichen Missbrauchs sowie ihren Ruf als weltweit anerkannte Musikikone." Die 49-Jährige meldete sich in einem weiteren Beitrag zu Wort und sprach darüber, dass die Absolvierung des Kurses "intensiv" und "wirklich hart" für sie gewesen sei, da sie dabei einige ihrer eigenen Traumata erneut durchleben musste.

"Ich habe so viel durchgemacht und nachdem ich Trauma auf vielen Ebenen erlebt habe, weiß ich darüber Bescheid", schrieb die Musikerin und fügte hinzu: "Aber ich wollte es wirklich studieren und es auf allen Ebenen verstehen, um anderen zu helfen." Ihre Arbeit in der Frauenhilfe sei der Familienmutter sehr wichtig. So sei sie in den Austausch mit "Überlebenden und Frauen, die Trauma und Missbrauch" erlebt haben, gekommen. Sie sei stolz auf sich, den Kurs durchgehalten zu haben. Zukünftig wolle sie weiterhin als Schirmherrin von Women's Aid – einer britischen Wohltätigkeitsorganisation – "Frauen helfen und Überlebende unterstützen", um "häusliche Gewalt gemeinsam beenden zu können".

Nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Mann Stephen Belafonte (49) im Jahr 2017 ging das ehemalige Spice Girls-Mitglied mit ihrer eigenen Geschichte an die Öffentlichkeit. Melanie wirft dem Musikproduzenten physischen und seelischen Missbrauch vor. Dieser weist die Anschuldigungen aber bis heute zurück. "Niemals. Kein einziges Mal. Wir hatten nie einen handgreiflichen Streit. Nicht einmal annähernd", verteidigte sich der 49-Jährige gegenüber Page Six.

Mel B. im November 2023

Stephen Belafonte mit Mel B. bei einer Premiere, 2016

