Wird Sam Phillips etwa wieder bei "Bridgerton" mitspielen?

Sam Phillips spielte in der dritten Staffel von Bridgerton den Lord Alfred Debling. In der Serie machte seine Rolle kurzzeitig Penelope Featherington den Hof, bevor sie Colin Bridgerton ehelichte – der Lord ging somit leer aus. Könnte es also sein, dass Alfred in der nächsten "Bridgerton"-Staffel zurückkehren wird, um erneut die Frau fürs Leben zu suchen? Im Interview mit Express äußert sich Sam recht verhalten zu der Frage: "Ich weiß nur, dass die Möglichkeit besteht, dass Alfred in der Zukunft zurückkehren könnte. Und das ist alles, was ich zu diesem Zeitpunkt sagen werde... mehr kann ich nicht sagen."

Die Fans haben bereits eine Idee, wie es in der beliebten Netflix-Serie für Lord Debling weitergehen könnte. Im Netz wünschen sich viele Zuschauer, dass er mit Eloise Bridgerton, die von Claudia Jessie gespielt wird, zusammenkommt. Ihrer Meinung nach sei Alfred der perfekte Mann für die quirlige Britin, da er plant, für mehrere Jahre ins Ausland zu reisen und Eloise somit ihren eigenen Leidenschaften nachgehen könnte. "Bitte Netflix, lasst Eloise und Lord Debling zusammenkommen. Die beiden wären das perfekte Paar", schreibt beispielsweise ein Fan auf X.

Für Sam scheint sich das Mitspielen bei "Bridgerton" nicht nur karrieretechnisch gelohnt zu haben. Am Set soll es zwischen dem Schauspieler und Bessie Carter, der Darstellerin von Prudence Featherington, mächtig gefunkt haben. Im vergangenen Monat wurden die beiden bei einem Morgenspaziergang in Sussex, England gesichtet. Auf den Fotos, die E! News vorliegen, tauschte das vermeintliche Paar einige Zärtlichkeiten miteinander aus.

Getty Images Claudia Jessie bei der Premiere von "Bridgerton", 2024

Getty Images Sam Phillips, Schauspieler

Würdet ihr euch ein Comeback von Lord Alfred Debling in "Bridgerton" wünschen?



