Neue Trendfarbe? Rita Ora präsentiert zwei knallrote Looks!

Rita Ora (33) scheint ihre Farbe gefunden zu haben. Während die Musikerin beruflich in New York unterwegs ist, trägt sie von Kopf bis Fuß nur Rot – und das gleich zweimal. Als sie das erste Mal von den Paparazzi erwischt wird, gibt die "Let You Love Me"-Interpretin ein knappes rotes Kleid mit XXL-Ärmeln und einer passenden Sonnenbrille zum Besten. Ihr zweiter Look besteht aus einem ärmellosen Oberteil und einem glitzernden Paillettenrock. Auch bei dieser Variante dürfen eine Sonnenbrille und ein knallroter Lippenstift nicht fehlen.

Doch warum ist die Frau von Taika Waititi (48) plötzlich so ein großer Fan der Farbe Rot? Die pfiffige Geschäftsfrau nutzt ihre monochromen Outfits als Werbung für den neuen Film "Descendants: The Rise of Red", in dem sie die rothaarige Herzkönigin spielt. Auf Instagram sind ihre Fans begeistert. Unter einem ihrer Posts kommentiert ein User: "Du bist die Lady in Red! Der Film wird mega werden!" Ihr Göttergatte erlaubt sich einen Scherz. "Das hatte ich doch bei der Met Gala an!", witzelt der Regisseur. Tatsächlich war er bei dem Event in einem komplett braunen Anzug erschienen.

Die zwei Hollywoodstars sind nun schon seit rund sechs Jahren ein Traumpaar und gaben sich 2022 ganz heimlich das Jawort. Das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung verriet die 33-Jährige im Gespräch mit The Sun: "Es kann nur funktionieren, wenn man eine echte Verbindung und ein echtes Gefühl der Freundschaft hat. Kommunikation ist der Schlüssel. Unsere Zeitpläne sind so voll, dass es einfach wichtig ist, miteinander zu reden."

Anzeige Anzeige

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora auf der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rita Ora, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Welches der zwei Outfits gefällt euch besser? Das ungewöhnliche Kleid mit den weiten Ärmeln. Auf jeden Fall der Paillettenrock! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de