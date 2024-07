Christina Grass äußert sich erstmals zur Trennung von Marco!

Marco Cerullo (35) bestätigte es vor wenigen Tagen: Er und Christina Grass (36) sind getrennt! Bisher schwieg seine Ex dazu – nun äußert sich die Reality-TV-Bekanntheit erstmals selbst dazu. "Ja, es stimmt. Marco hat sich von mir getrennt", schreibt sie auf Instagram. In einem Video zeigt sie, dass ihr Pferd, die Natur und ihr Hund ihr dabei helfen, mit der Situation umzugehen: "Zwischen dem ganzen Trubel ist genau das der Ort, an dem ich zur Ruhe komme. [...] Manchmal fühlt es sich an wie ein großes Feuerwerk im Kopf, alles prasselt auf einen ein und man muss für sich persönlich seinen Weg finden, um damit umzugehen."

Schon lange hatten Fans darüber gemunkelt, dass es bei dem Bachelor in Paradise-Paar kriselt. Vor allem, dass beide alle ihre gemeinsamen Bilder und Videos von ihren Social-Media-Profilen gelöscht haben, befeuerte die Gerüchte. Am vergangenen Wochenende bestätigte Marco dann, was viele schon vermutet hatten. "Viele haben mich jetzt schon angeschrieben und gefragt, was los ist. Ja, Christina und ich sind kein Paar mehr. Wir haben uns getrennt, vor sechs Wochen", erklärte er in seiner Instagram-Story. Weitere Details zu den Gründen für das Liebes-Aus gab er nicht preis.

Marco und Christina hatten sich vor rund fünf Jahren bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Ein Jahr nach ihrer Teilnahme an der Kuppelshow machte der 35-Jährige seiner Partnerin einen Antrag – und zwar vor laufender Kamera beim "Dschungelcamp-Nachspiel". Kurz darauf trennten sich die beiden aufgrund von mangelnder Kommunikation zum ersten Mal, kamen aber später wieder zusammen.

Instagram / christina_grass_ Christina Grass im Oktober 2023

RTL Christina Grass und Marco Cerullo im Sommerhaus

