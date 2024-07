Katy Perry veröffentlicht nach vier Jahren Pause neues Album

Katy Perry (39) ist zurück im Musikbusiness. Vier Jahre ist es her, dass die Sängerin ihr letztes Album veröffentlicht hat – doch nun ist es wohl an der Zeit, neue Musik auf den Markt zu bringen. Bei Instagram verkündet Katy die Neuigkeiten stolz. "Ich habe mich auf den Weg gemacht, ein mutiges, überschwängliches, festliches Dance-Pop-Album mit dem symbolischen 143, dem numerischen Ausdruck der Liebe, als durchgehende Botschaft zu erstellen", erklärt die US-Amerikanerin. Die Platte trägt den Titel "143", was in den 90ern der Pager-Code für "Ich liebe dich" war. Erscheinen soll das Werk am 20. September, aber Fans, die es nicht erwarten können, können es jetzt schon vorbestellen.

Die erste Single "Woman's World" erscheint aber bereits am 11. Juli. Das durfte Katy schon im Juni bekannt machen, indem sie ihren Fans einen ersten Einblick in das Musikvideo gab. Der kurze Ausschnitt zeigt den Popstar in futuristisch anmutenden Stiefeln und einem knappen weißen Bikini. In einem Hinterhof zwischen Backsteinhäusern filmt sie sich selbst und singt dazu die Zeilen ihres Liedes mit. Ihre Fans warten schon gespannt auf den Song und die neue Platte. "Wie können wir noch schlafen?", freut sich ein User und ein anderer meint: "Ich bin so was von bereit dafür."

In den vergangenen Jahren war Katy aber beruflich nicht untätig. Im November 2023 startete ihre Bühnenshow in Las Vegas unter dem Titel "Play". Die Dauershow schaffte es laut Billboard sogar in die Top Ten der erfolgreichsten Shows in der Spielermetropole. Gleichzeitig wurde die 39-Jährige aber auch fester Bestandteil der Castingshow American Idol. Dort saß sie unter anderem zusammen mit Countrystar Luke Bryan (47) und Soulsänger Lionel Richie (75) am Jury-Pult. Anfang des Jahres gab es jedoch traurige News für die Fans der Sendung: Katy machte nach sieben Staffeln Schluss. Bei "Jimmy Kimmel Live!" machte sie ihren Ausstieg offiziell: "Ich liebe 'Idol' so sehr. Es hat mich mit dem Herzen von Amerika verbunden." Dennoch müsse sie "auf den Schlag ihres eigenen Herzens hören".

Instagram / katyperry Sängerin Katy Perry, Juni 2024

Getty Images Katy Perry, Sängerin

