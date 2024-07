Oh, là, là! Katy Perry zieht für ihr neues Albumcover blank

Diese Ankündigung kann sich durchaus sehen lassen! Nach einer vierjährigen Pause dürfen sich die Fans von Katy Perry (39) endlich wieder auf neue Musik von ihr freuen. Auf ihrem Instagram-Account kündigt sie nun ganz offiziell ihr nächstes Album an. Es trägt den Titel "143" und ist ab dem 20. September 2024 erhältlich. Doch nicht nur mit dieser tollen Neuigkeit überrascht sie ihre Follower, denn auf dem neuen Albumcover posiert die Sängerin fast nackt! Lediglich eine gläserne Scheibe sowie ein reflektierender Schleier bedecken ihren Brustkorb und ihren Intimbereich.

Allen Betrachtern des Covers gewährt die US-Amerikanerin somit freie Sicht auf ihren beinahe nackten Ober- und Unterkörper. Beim genauen Blick auf das Bild wird jedoch klar, dass mit künstlicher Intelligenz nachgeholfen wurde, wodurch ihre dargestellte Optik nicht gänzlich der Realität entspricht. Die meisten Fans der "Firework"-Interpretin sind trotzdem völlig begeistert. So schwärmen sie unter dem Beitrag: "Endlich! Ich freue mich so sehr", "Oh mein Gott! Sie ist wieder zurück" oder "Du siehst aus wie eine Göttin!". Doch nicht alle Follower sind beeindruckt. So kritisieren manche in den Kommentaren: "Warum erinnert mich das Cover an Lady Gaga (38)?" oder "Es wäre toll, wenn dein nackter Körper nicht das Erste ist, was die Menschen in dir sehen".

Nicht nur ihre Karriere hat die 39-Jährige voll im Griff, sondern auch privat könnte es für sie kaum besser laufen. Seit 2016 ist Katy mit dem Fluch der Karibik-Star Orlando Bloom (47) liiert. Ihr Liebesglück krönten sie mit der Geburt ihrer Tochter Daisy Dove Bloom (3) im Jahr 2020. Wie wichtig ihr die gemeinsame Zeit als Familie ist, kann man hin und wieder auf süßen Schnappschüssen sehen. So zeigte sich das Traumpaar kürzlich mit der gemeinsamen Tochter ganz entspannt am Strand von Sardinien.

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

