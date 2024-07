Scarlett Johansson findet Channing Tatum und seine Zoe heiß

Was für ein schönes Kompliment! Scarlett Johansson (39) stand in den vergangenen Monaten mit Channing Tatum (44) für einen gemeinsamen Film vor der Kamera. Bei den Dreharbeiten durfte die Schauspielerin ihren Kollegen das ein oder andere Mal gemeinsam mit seiner Partnerin Zoe Kravitz (35) erleben – und die Turteltauben haben es ihr scheinbar ganz schön angetan, wie in einem ET-Interview während der "Fly Me to the Moon"-Premiere klar wird. Zu Beginn scherzt sie: "Sie sind einfach ein furchtbar unattraktives Paar", doch dann stellt sie klar: "Das ist das heißeste Paar, das ich je gesehen habe. Es ist absurd."

Aber nicht nur das gute Aussehen des Paares hat die "Black Widow"-Darstellerin überzeugt. Sie finde zudem, dass es fast unglaublich sei, wie ausgeglichen und freundlich die beiden sind. Sowohl zusammen als auch im Einzelnen. Aus dem Schwärmen kommt Scarlett gar nicht mehr raus: "Es ist nicht schwer, sich in Channing Tatum zu verlieben. Er ist einfach ein wunderbar warmer, charismatischer Mensch, und er ist so professionell. [...] Er ist ein totaler Spaßvogel und Scherzkeks [...] Es ist einfach eine Freude, mit ihm zusammen zu sein." Und auch für Zoe findet die Beauty nur liebe Worte: "Sie ist auch eine wunderbare, echte Person und innerlich und äußerlich wunderschön." Scarlett und die Tochter von Lisa Bonet (56) lernten sich 2017 während der Dreharbeiten von "Girl's Night Out" kennen.

Scarlett bringt immer wieder zum Ausdruck, welch großer Fan sie von Channing und Zoes Beziehung ist. Im Interview mit E! News erinnerte sie sich an die Anfänge des gemeinsamen Drehs mit dem Magic Mike-Star zurück. "Ich habe das Gefühl, dass das [die Beziehung] gerade eine Neuigkeit war [...] Ich habe gedacht: 'Warte, nein, du datest nicht eine meiner liebsten Personen. Sie ist so großartig'." Abschließend machte sie noch einmal deutlich: "Ich liebe seine Verlobte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson and Channing Tatum, "Fly Me To The Moon"-Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum and Zoe Kravitz, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Scarletts Kompliment? Ich finde das ein wenig zu übertrieben. Das ist so süß von ihr! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de