Unangemessen? Charli XCX in durchsichtigem Look in Wimbledon

Charli XCX (31) ist mit diesem Outfit zwischen den anderen Wimbledon-Besuchern wohl ziemlich aufgefallen! Am Donnerstag besuchte die Musikerin ein Event im All England Lawn Tennis and Croquet Club, das im Rahmen des Tennisturniers in Wimbledon stattfand. Statt auf einen klassischen, konservativen Look, der bei dem renommierten Tennisevent üblich ist, setzte sie aber auf ein freizügiges Outfit! Die Britin trug ein schwarzes Spitzenkleid, unter dem ihre Unterwäsche zu sehen war. Dazu kombinierte sie High Heels und kniehohe Spitzensocken.

Die 31-Jährige ist bekannt für ihren eher gewagten Kleidungsstil. So zeigte Charli sich bereits bei der After-Show-Party der diesjährigen Oscars in einem sexy Transparent-Look: In einem hellgelben Kleid aus hauchdünnem Stoff posierte sie auf dem roten Teppich – dass ihre komplette Brust und ihr Tanga zu sehen waren, schien sie nicht gestört zu haben. Eher im Gegenteil: Sie setzte ihren Body im Blitzlichtgewitter gekonnt in Szene.

Charli ist bereits seit mehreren Jahren erfolgreich als Musikerin unterwegs. Mit ihrem Hit "Boom Clap" hatte sie 2014 den internationalen Durchbruch geschafft und hat seither mehrere Alben herausgebracht. Aber auch privat läuft es super: Seit über zwei Jahren ist sie mit ihrem Partner George Daniel (34) zusammen. Im vergangenen Jahr hielt der Schlagzeuger der Band The 1975 um ihre Hand an. Ob ihre Hochzeit schon stattgefunden hat, ist nicht klar. Zuletzt bezeichnete George seine Charli in einem Instagram-Post als seine "Frau", was die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln brachte.

Anzeige Anzeige

Jon Kopaloff/Getty Images for Vanity Fair Charli XCX, Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / charli_xcx Charli XCX und George Daniel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Charlis Outfit? Total unangemessen für Wimbledon! Schön! Mal etwas anderes. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de