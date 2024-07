Bastian Schweinsteiger dankt Thomas Müller nach DFB-Ausstieg

Es ist offiziell: Thomas Müller (34) wird keine weiteren Spiele mit der deutschen Nationalmannschaft bestreiten. Nach einer so langen Karriere mit dem DFB wird der Stürmer nun von seinen Mitspielern gefeiert: Auch Bastian Schweinsteiger (39) wendet sich via Instagram an seinen früheren Teamkollegen. Auf der Plattform teilt er eine Reihe Fotos der beiden. Darin feiern sie ihre Siege und rasen Seite an Seite dem Fußball hinterher. Der Mittelfeldspieler schreibt dazu: "Lieber Thomas, was für eine unglaubliche Reise mit dem Team! Gemeinsam durften wir viele großartige Siege und bittere Momente im Trikot mit dem Adler auf der Brust erleben – mit dem Höhepunkt 2014 in Brasilien. Danke für alles, was du für das deutsche Trikot getan hast. Deutschland kann stolz auf dich sein!"

Nur weil Thomas zukünftig nicht mehr für Deutschland auf dem Rasen stehen wird, wird er seine Karriere noch nicht komplett an den Nagel hängen. Das wünscht sich auch Bastian, denn er fügt seiner Caption hinzu: "PS: Im Bayern-Trikot geht es hoffentlich noch die eine oder andere Saison erfolgreich weiter." Ein zwinkernder Smiley macht den Text komplett. Wie die Kommentare zum Beitrag beweisen, lieben die Fans die freundschaftliche Dynamik zwischen den Fußballstars. "Bestes Duo einfach!" und "Was für zwei Legenden. Ich liebe euch, Jungs!" oder auch "Legenden der besten Sorte! Ehre, wem Ehre gebührt!" schreiben die Supporter.

Thomas ist nicht der Einzige, der dieses Jahr der Nationalelf den Rücken zukehrt. Auch Toni Kroos (34) hat dieses Jahr seine letzte Saison für das Nationalteam hinter sich gebracht – und er geht sogar noch einen Schritt weiter: Wie er in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" bekannt gab, beendet er damit seine Spielerkarriere komplett! In seiner Zukunft sieht er sich eher als Jugendtrainer in seiner eigenen Akademie und als bester Papa für seine Kinder.

Getty Images Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger klatschen

Getty Images Toni Kroos und Thomas Müller nach dem Match Deutschland gegen Schottland bei der EM 2024

