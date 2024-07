Tragen König Charles und Charlotte Freundschaftsarmbänder?

Prinzessin Charlotte (9) ist bekennender Fan von Taylor Swift (34). So sehr sogar, dass der Nachwuchs-Royal kürzlich samt Vater Prinz William (42) das Konzert der Sängerin im Wembley Stadion besuchte und vor Ort sogar ein Selfie mit Taylor abstaubte. Eine beliebte Praxis unter den Swifties, den Fans des Popstars, ist es, Freundschaftsarmbänder auszutauschen – hat Charlotte dies vielleicht mit ihrem Großvater König Charles (75) gemacht? Auf aktuellen Fotos des Regenten von seinem Besuch auf der Insel Guernsey fällt auf, dass unter seinem hellgrauen Anzugärmel ein dünnes, gewobenes Bändchen hervorguckte. Ein ähnliches trug auch seine Enkelin, als sie vor wenigen Tagen ein Wimbledon-Spiel besuchte.

Dass der Monarch ein Accessoire trägt, welches seinen Enkelkindern auf subtile Art und Weise Tribut zollt, kommt wohl nicht zum ersten Mal vor. Schon mehrfach wurde Charles bei öffentlichen Terminen mit einer rosa-blauen Krawatte mit Dinosaurier-Motiv fotografiert. Laut People sei davon auszugehen, dass es sich bei dem feschen Teil "vermutlich um ein Weihnachtsgeschenk von einem seiner Enkelkinder" handelt. Auf den ein oder anderen Spaß mit seinen Enkeln lässt sich das Oberhaupt der britischen Königsfamilie also offenbar gerne ein.

Mit seinen Nachkommen auf der anderen Seite des Großen Teiches steht Charles jedoch in weniger regem Austausch. Seit Prinz Harry (39) mit Herzogin Meghan (42) nach Kalifornien auswanderte, wurde der Kontakt seltener – so auch zu deren Kids Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3). Die zerrütteten Verhältnisse sollen Charles sehr missfallen. "Der König möchte unbedingt am Leben seiner Enkelkinder teilhaben", meint ein Insider gegenüber Mirror und erklärt: "Er schätzt die Familie über alles und wie auch immer die Beziehung zu seinem Sohn verlaufen wird, er würde sich niemals damit zufriedengeben, seine Enkelkinder nur ab und zu per Videoanruf zu sehen."

Getty Images Königin Camilla und König Charles zu Besuch auf Guernsey

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte

