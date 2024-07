War das Ellis Grund für Cris' "Ex on the Beach"-Rausschmiss?

In der elften Folge von Ex on the Beach sorgte das Terror-Tablet mal wieder für ein gewaltiges Chaos in der Villa. Nachdem die Kandidaten unsanft von dem gefürchteten Lachen aus dem Schlaf gerissen worden waren, musste sich Elli zwischen Cris und ihrem Ex Phillip entscheiden. Zur Überraschung aller schickte Elli Cris nach Hause. Nun verrät der Rausflieger im exklusiven Interview mit Promiflash, was seiner Meinung nach der Grund für Ellis unerwartete Entscheidung gewesen sein könnte: "Das war für mich überraschend und gleichzeitig lächerlich, nachdem sie am Abend zuvor versucht hatte, mit mir Sex zu haben. Und weil sie das nicht bekommen hat, hat sie sich so entschieden."

Auf die Frage, ob Elli ihre Entscheidung irgendwann bereuen könnte, hat Cris eine klare Antwort: "Nein, sie hat da eine komplette Show abgezogen." Er selbst sei froh darüber, sich nicht voll und ganz auf die Blondine eingelassen zu haben. "Ich wollte dort meinen Spaß haben und habe auch gemerkt, dass vieles zwischen uns nicht passt", betont der einstige Are You The One?-Kandidat. Neben Elli hatte es ihm auch seine Ex Steffi (27) wieder angetan und die Spannung zwischen Cris und seiner Verflossenen war kaum zu übersehen. Auch wenn er sich über ein Comeback mit Steffi keine ernsthaften Gedanken gemacht habe, sei es "ein komisches Gefühl" gewesen, sich bei seinem Auszug von ihr zu verabschieden. Einer Sache ist sich Cris im Hinblick auf Steffi jedoch sicher: "Ich weiß, dass da mehr passiert wäre, wenn ich die Villa nicht hätte verlassen müssen."

Kurz vor seinem unfreiwilligen Exit kam Cris noch einmal richtig auf seine Kosten: Jeanine (27) und Elli entführten den Hamburger und Phillip in den Sex-on-the-Beach-Raum und heizten den beiden Männern bei einer heißen Knutschsession auf dem Balkon ordentlich ein. "Ey, das könnte gefährlich werden!", warnte Cris die anderen, bevor er mit Elli in der Privatsuite unter einer Decke verschwand.

RTL Steffi, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / cris.rl27 Cris, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

