König Charles III. hat genug von Harrys ständigem Drama!

König Charles (75) III. hat angeblich genug um die Ohren, als dass er sich ständig einen Kopf um seinen jüngsten Sohn Prinz Harry (39) und dessen Ehefrau Meghan (42) machen möchte. Das behauptet zumindest Robert Hardman, der Autor von "Charles III: New King. New Court. The Inside Story", im Gespräch mit The Mirror. "Natürlich ist der König sehr traurig über Harry und Meghan, aber es gibt ein Gefühl der Verzweiflung, dass er getan hat, was er konnte, und jetzt, wo er König ist, gibt es viele weitere Dinge, über die er nachdenken muss", betont der Historiker. Charles habe versucht zuzuhören, aber mittlerweile ist er wohl mit seiner Geduld am Ende: "Jetzt sagt er nur: 'Ich will nicht wissen, was das Problem ist. Ich mache einfach mit meinem Leben weiter."

Auch Harrys alte Freunde scheinen keine Lust mehr auf ihn zu haben. Grund hierfür? Seine Ehe zu Meghan. Royal-Kommentator Tom Quinn behauptete kürzlich gegenüber dem Magazin, dass die Freunde des Prinzen ihn und seine Familie nicht mehr in Montecito besuchen wollen, da sie die US-Amerikanerin als "schwierig" empfinden. Aber auch der abtrünnige Royal soll wenig Interesse daran haben, den Kontakt zu seinen alten Militärkameraden wiederherzustellen.

Das Skandal-Paar zog jüngst auch den Ärger von Charlotte Griffiths, der Chefredakteurin von Mail on Sunday, auf sich. Die Journalistin findet, dass die ehemalige Suits-Darstellerin und der Rotschopf ein Leben "wie eine Veranstaltung mit rotem Teppich" führen. "Ich habe den Eindruck, dass das Leben für Meghan im Moment eine Art Abschlussball ist und [Harry] ist der Ballkönig und sie organisiert über die Jahre all diese Veranstaltungen, die sie gemeinsam besuchen können", polterte sie in der "Mail+'s weekly talk show".

Prinz Harry und Herzogin Meghan in New York

Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2018

