Thomas Gottschalk will Kriegsbeil mit Dieter Bohlen begraben

Seit mehreren Jahrzehnten gehören Thomas Gottschalk (74) und Dieter Bohlen (70) zu den größten Namen, die das deutsche Showgeschäft zu bieten hat. Nichtsdestotrotz liegen die beiden seit einiger Zeit immer wieder miteinander im Clinch. Die österreichische Süßwarenmarke PEZ veröffentlicht zu Ehren der beiden Männer und ihrer Partnerinnen vier Ausgaben ihrer kultigen Bonbonspender mit deren Gesichtern. Der Wetten, dass..?-Moderator scheint genug von den Streitereien mit Dieter zu haben und wagt einen Versuch, das Kriegsbeil ein für alle Mal zu begraben. "Ich finde, so wird aus dir altem Geizkragen auf deine alten Tage immer noch ein edler Spender, unser neues Motto sollte nämlich sein: PEZ statt Beef. Zum Streiten sind wir nämlich alle zu alt, oder?", scherzt Thomas in seinem Video auf Instagram, in dem er seinen Followern die PEZ-Figuren präsentiert.

Eine Reaktion von Dieter bleibt zwar bisher aus, dafür scheinen Thomas' Follower sein witziges Friedensangebot an den Poptitan umso mehr zu feiern. "Cool! Das Leben ist zu kurz für Beef und Zoff. Machen andere schon genug. Tolle Idee", lobt ein Fan Thomas' Verhalten in der Kommentarspalte. "Thomas, sehr schön – der Klügere gibt nach und sucht den Dialog", heißt es in einem weiteren Kommentar. "Ich finde auch, dass man sich verstehen sollte. Ihr seid doch beide einfach coole Typen. Und eure Frauen sind wunderbar", betont ein Fan der beiden TV-Stars.

Zuletzt schoss die DSDS-Legende Anfang vergangenen Jahres in einem Interview mit Stern gegen Thomas. Ihre Begegnungen seien "immer komisch" gewesen. Zudem sei Thomas laut Dieter niemand, "der anderen ihren Erfolg gönnt." Auch der Lockenkopf hatte bereits 2021 gegenüber Bild zweifellos klargestellt, was er von dem Musikproduzenten hält: "Dieter ist, wie er ist. Von Zuspiel hat er noch nichts gehört, die Tore schießt er oder keiner."

Anzeige Anzeige

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen als PEZ-Figuren

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Dieter das Friedensangebot von Thomas annehmen wird? Ja, ich denke, die beiden können die Vergangenheit ruhen lassen. Nein, ich glaube, er ist an einer Versöhnung nicht interessiert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de