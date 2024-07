Nach Comeback: Kevin Yanik und Kathi wollen ein Jahr reisen

Erst im Mai hatten Kevin Yanik (26) und Katharina Wagener (29) ihre erneute Trennung bekannt gegeben. Doch mittlerweile haben sich die Eltern von zwei Kindern wieder angenähert – und sogar gemeinsame Zukunftspläne schmieden die beiden wieder! "Kathi und ich [...] haben überlegt, alles aufs Eis zu legen. [...] Ein Wohnmobil und wir machen eine Europareise – ein Jahr lang!", verkündet der Realitystar in seiner Instagram-Story. Da ihre Söhne Mariano und Leonardo noch nicht schulpflichtig sind und die beiden Content Creator "von überall aus arbeiten" können, wollen sie nun die Gelegenheit nutzen: "Wir haben schon immer davon geträumt, aber uns nie getraut."

Ihre Reise stehe bereits in den Startlöchern, wie Kevin ebenfalls seinen Followern stolz erklärt: "Wir sind gerade in Planung. Wir haben auch übrigens gleich einen Termin." Kevin und Kathi wollen nun den Großteil ihres Eigentums verkaufen. Ein Wohnmobil für ihre geplante Reise haben die beiden aber noch nicht. Dennoch steht für den 26-Jährigen fest: "Wir haben einfach keinen Bock mehr hier. [...] Was steht uns im Weg?"

Schon seit Jahren führen die Are You The One?-Stars eine On-off-Beziehung. Doch nachdem die beiden vor wenigen Wochen ihre Reunion bekannt gegeben hatten, hagelte es vor allem Kritik. "Einfach nur purer Kindergarten. Natürlich hat jede Ehe oder Beziehung Höhen und Tiefen, aber verflucht noch mal, wartet doch mit den öffentlichen Statements! Ihr macht euch doch so was von zum Affen!", wetterte etwa ein User auf der Social-Media-Plattform. Doch Kevin und Kathi sind sicher: Sie können nicht ohneeinander! "Egal wie oft wir es versuchen werden, wir werden kämpfen und an uns arbeiten", machten sie bereits in einem Statement deutlich.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, TV-Pärchen

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik im März 2023

