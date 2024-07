Cool! Madonna überrascht bei "Deadpool & Wolverine"-Premiere

Das hat wahrscheinlich niemand erwartet: Bei der Weltpremiere des brandneuen Blockbusters Deadpool & Wolverine in New York City legte Madonna (65) einen Überraschungsauftritt auf dem roten Teppich hin. Sie erschien in einem supercoolen schwarzen Kleid in Blazeroptik und kombinierte dazu schwarze Stiefeletten und eine große, farblich passende Sonnenbrille, wie Fotos zeigen, die InStyle vorliegen. Echte Hingucker brachte sie zu dem Event in Form ihrer unzähligen silbernen Ketten – und ihrer beiden Töchter Estere (11) und Stella (11). Die Zwillinge sorgten für einen echten Hingucker: Obwohl ihre Mama einen eher schicken Look präsentierte, waren die Teenies extrem lässig gekleidet und erinnerten mit ihren Outfits an die Hip-Hop-Szene der 90er. In XXL-T-Shirts und lockeren Jeans rockten sie den roten Teppich. Bandanas, Sonnenbrillen und Sneaker machten die Looks komplett.

Wenn man die Promo-Taktiken des neuen Marvel-Films über die vergangenen Wochen verfolgt hat, hätte man möglicherweise mit Madonnas Erscheinen bei der Premiere rechnen können. Immerhin ist es ihr Song "Like A Prayer", der in einigen der Trailer und sogar im offiziellen Soundtrack erscheint. Die Erlaubnis dafür zu bekommen, war angeblich nicht besonders einfach gewesen. Im Interview mit SiriusXM verriet Ryan Reynolds (47): "Wir vereinbarten einen persönlichen Besuch bei Madonna von Angesicht zu Angesicht, um danach zu fragen. Vor allem, weil Madonna nicht einfach so Lizenzen zu ihren Songs herausgibt, besonders nicht zu diesem Song. Es war eine große Sache!" Er scherzte weiter, dass es sich angefühlt hatte, als würde man "sich mit den Royals treffen".

Madonna war nicht die Einzige, die für Aufsehen bei der Premiere gesorgt hat. Auch Ryans Frau Blake Lively (36) und Model Gigi Hadid (29) ließen Fanherzen höherschlagen. Die Liebste des Hauptdarstellers erschien in einem hautengen Ganzkörperanzug, der in den rot-schwarzen Farben von Deadpools Heldenanzug gehalten war. Gigi erschien in einem gelben Outfit, das dem von Wolverine erstaunlich ähnlich sah. Fans hatten bereits vermutet, dass Blake in dem neuen Film eine kleine Gastrolle besetzt. Heißt der Auftritt von Gigi etwa, dass auch das Supermodel im Streifen erscheinen könnte?

Madonna mit ihren Töchtern Stelle und Estere

Ryan Reynolds, Blake Lively, Gigi Hadid und Hugh Jackman bei der Premiere von "Deadpool & Wolverine"

