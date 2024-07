Nach Unfall: Nina Dobrev kann wieder ohne Krücken laufen

Rund zwei Monate nach ihrem Dirt-Bike-Unfall kann Nina Dobrev (35) einen großen Genesungsschritt feiern: Der Vampire Diaries-Star kann wieder ohne Gehhilfe laufen! Diese freudigen Neuigkeiten teilt Nina nun mit ihrer Community auf Instagram. In einem Video erzählt die Schauspielerin ungefiltert von ihrer Zeit nach dem Unfall und der schweren und langen Regenerationsphase. Nach einer Reihe von Videoausschnitten, die Nina im Krankenhaus und bei der Physiotherapie zeigen, präsentiert sie einen riesigen Meilenstein. "Ich machte meine ersten Schritte ganz ohne Krücken. [...] Nach ein paar weiteren Wochen des Aufbaus meiner Quadmuskulatur setzte ich einen Fuß vor den anderen. [...] Das war eine große Sache für mich", erklärt sie in dem Clip, während sie ein Video einspielt, in dem sie souverän und ohne Gehhilfe durch einen Fitnessraum läuft.

Der Weg bis dahin sei eine echte Herausforderung gewesen, wie die Beauty in dem Clip immer wieder durchblicken lässt: "Diese ganze Erfahrung hat mich körperlich und geistig auf die Probe gestellt." Denn Nina sei eine sehr unabhängige Person und habe daher große Schwierigkeiten, im Alltag auf die Hilfe ihrer Mitmenschen angewiesen zu sein. Doch nachdem ihr erster Genesungsschritt in Richtung eigenständiges Laufen getan war, schöpfte sie wieder neue Kraft: "Ich ging von zwei Krücken auf eine über [...] und begann, ein wenig von meiner Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Plötzlich war da ein Licht am Ende des Tunnels."

Ende Mai dieses Jahres meldete sich Nina das erste Mal aus der Klinik und schockierte ihre Fans mit der Nachricht ihres Motorrad-Crashs. Die Outdoor-Aktivität endete für die Schauspielerin nämlich mit fatalen Folgen: Nina hatte sich mehrere Verletzungen am Hals und an den Beinen zugezogen – vor allem ihr Knie wurde durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen. "Ich bin okay, aber es wird ein langer Weg der Genesung vor mir liegen", berichtete sie damals auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nina Nina Dobrev im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Nina ihre Genesungsreise so ausführlich mit ihrer Community im Netz teilt? Ich finde es total spannend und inspirierend! Sie sollte sich lieber mehr auf ihre Gesundheit konzentrieren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de