Dua Lipa teilt neues Pärchenfoto mit ihrem Callum Turner

Dua Lipa (28) macht kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe! Die britische Musikerin lässt ihre Fans jetzt erneut an ihren Glücksgefühlen teilhaben. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die "Don't Start Now"-Interpretin jetzt diesen Schnappschuss, auf dem sie total happy mit ihrem Partner Callum Turner (34) posiert. Auf dem Foto strahlen die Sängerin und der Schauspieler am Rande eines Festivals um die Wette – und dabei hat der "The Boys in the Boat"-Darsteller seine Hand liebevoll um die Hüfte seiner Freundin gelegt.

Die "Future Nostalgia"-Sängerin ließ das Pärchenfoto allerdings unkommentiert. Ihre Fans kamen aus dem Schwärmen aber gar nicht mehr heraus. Auf der Fotoplattform hinterließen sie ihrem Idol zahlreiche Nachrichten. "Du und Callum seid das heißeste Paar", "Er ist der glücklichste Mann auf dem ganzen Planeten" oder auch "Dua, ich freue mich so für dich", lauten beispielsweise drei der zahlreichen Kommentare.

Schon seit einigen Monaten kursierten Gerüchte, dass Dua und Callum miteinander anbandeln. Erst Anfang Juli machte die dreifache Grammy-Preisträgerin ihre Beziehung dann offiziell. Sie veröffentlichte erstmals ein gemeinsames Bild mit dem Schauspieler auf ihrem Social-Media-Profil: Auf dem Pic hat der Hottie seinen Arm um die Schulter der Sängerin gelegt. Zudem küsst er liebevoll ihren Kopf.

TatianaK / BACKGRID Dua Lipa und Callum Turner, April 2024

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa, 2024

